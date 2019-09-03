Азаренко и Барти вышли в ¼ финала парного разряда US Open

Источник: AP 2019

Минувшей ночью в матче 1/8 финала белорусско-австралийский тандем встречался с американским дуэтом Кори Гауфф / Кэти Макнелли и меньше чем за час победил в двух партиях — 6:0, 6:1.

В четвертьфинале Виктория Азаренко и Эшли Барти сыграют с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.

Ранее в четвертьфинал парного разряда US Open вышли еще две белорусские теннисистки. В игре за попадание в полуфинал Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс поспорят с китайскими теннисистками Йинь-Йинь Дуань и Чжэн Сайсай.