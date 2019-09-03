Азаренко и Барти вышли в ¼ финала парного разряда US Open
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в ¼ финала парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в ¼ финала парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минувшей ночью в матче 1/8 финала
В четвертьфинале Виктория Азаренко и Эшли Барти сыграют с
Ранее в четвертьфинал парного разряда US Open вышли еще две белорусские теннисистки. В игре за попадание в полуфинал Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс поспорят с китайскими теннисистками
Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова в борьбе за выход будут соперничать с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.