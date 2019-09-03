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10:24 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Барти вышли в ¼ финала парного разряда US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в ¼ финала парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Минувшей ночью в матче 1/8 финала белорусско-австралийский тандем встречался с американским дуэтом Кори Гауфф / Кэти Макнелли и меньше чем за час победил в двух партиях — 6:0, 6:1.

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В четвертьфинале Виктория Азаренко и Эшли Барти сыграют с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.

Ранее в четвертьфинал парного разряда US Open вышли еще две белорусские теннисистки. В игре за попадание в полуфинал Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс поспорят с китайскими теннисистками Йинь-Йинь Дуань и Чжэн Сайсай.

Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова в борьбе за выход будут соперничать с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.

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