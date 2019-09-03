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10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Чилича

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

В четвертом круге Надаль, посеянный под 2-м номером, обыграл хорвата Марина Чилича (22) — 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 49 минут. В четвертьфинале соперником Надаля станет аргентинец Диего Шварцман (20).

Еще одним четвертьфиналистом стал Гаэль Монфис (Франция, 13), переигравший в четвертом круге за 1 час 26 минут Пабло Андухара (Испания) — 6:1, 6:2, 6:2. Его следующий соперник — Маттео Берреттини (Италия, 24).

В других четвертьфинальных матчах сыграют Станислас Вавринка (Швейцария, 23) и Даниил Медведев (Россия, 5), Роджер Федерер (Швейцария, 3) и Григор Димитров (Болгария).

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