Андрееску стала последней четвертьфиналисткой US Open
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Представительница Канады Бьянка Андрееску стала последней участницей четвертьфиналов Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Представительница Канады Бьянка Андрееску стала последней участницей четвертьфиналов Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Андрееску, посеянная под 15-м номером, в матче 4-го круга турнира обыграла американку Тейлор Таунсенд — 6:1, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 55 минут.
Следующей соперницей канадки станет Элизе Мертенс из Бельгии (25-й номер посева).
В других четвертьфиналах сыграют Белинда Бенчич (Швейцария, 13-й номер посева) и Донна Векич (Хорватия, 23), Элина Свитолина (Украина, 5) и Йоханна Конта (Великобритания, 16) и Серена Уильямс (США, 8) и Ван Цян (Китай, 18).