Андрееску стала последней четвертьфиналисткой US Open

Андрееску, посеянная под 15-м номером, в матче 4-го круга турнира обыграла американку Тейлор Таунсенд — 6:1, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 55 минут.

В других четвертьфиналах сыграют Белинда Бенчич (Швейцария, 13-й номер посева) и Донна Векич (Хорватия, 23), Элина Свитолина (Украина, 5) и Йоханна Конта (Великобритания, 16) и Серена Уильямс (США, 8) и Ван Цян (Китай, 18).