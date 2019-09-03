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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрееску стала последней четвертьфиналисткой US Open

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Представительница Канады Бьянка Андрееску стала последней участницей четвертьфиналов Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2019

Андрееску, посеянная под 15-м номером, в матче 4-го круга турнира обыграла американку Тейлор Таунсенд — 6:1, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 55 минут.

Следующей соперницей канадки станет Элизе Мертенс из Бельгии (25-й номер посева).

В других четвертьфиналах сыграют Белинда Бенчич (Швейцария, 13-й номер посева) и Донна Векич (Хорватия, 23), Элина Свитолина (Украина, 5) и Йоханна Конта (Великобритания, 16) и Серена Уильямс (США, 8) и Ван Цян (Китай, 18).

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