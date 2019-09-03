«Недоволен тем, что сделал»: за что Медведева освистывают на US Open

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Даниил Медведев может по праву стать самой скандальной фигурой на проходящем в эти дни Открытом чемпионате США — 2019.

Во время матча третьего круга US Open с представляющим Испанию Фелисиано Лопесом отечественный спортсмен перегорел в эмоциональном плане, что привело к нескольким неприятным эпизодам.

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Так, проиграв свою подачу, Даниил вырвал полотенце из рук болбоя, а затем бросил ракетку в сторону судьи, бросив фразу «Ты не должен сидеть на вышке!» Болельщики молниеносно отреагировали на поведение Медведева — с трибун в адрес атлета зазвучал неодобрительный свист. Даниил на это показал публике средний палец, скрыв свой провокационный жест от судьи на вышке.

«Было смешно. Реакция публики меня злила до того, когда они стали болеть вообще полностью против меня. Были моменты, когда мяч задевал сетку или он играл ребром, — все хлопали, аплодировали во всю силу. Потом все эти американские болельщики дали мне такую энергию, за счет которой я выиграл. Огромное им спасибо! Надеюсь, они легли спать с мыслью, что я победил за счет них, и расстроились. Разбираю ли с психологом вспышки эмоций? Да, конечно. Я недоволен тем, что сделал. Пускай это то, что помогло мне выиграть, но все равно недоволен. Я работаю над этим, становлюсь лучше, но иногда бывают неприятные инциденты, которые лучше бы не происходили», — дал оценку своим действиям Медведев в эфире Eurosport.

В итоге Медведев обыграл испанца (7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4), но последствия, которые возникли после тех резонансных поступков, продолжают влиять на турнирный путь россиянина до сих пор.

Во-первых, теннисист будет оштрафован за неспортивное поведение на $9 тыс.

Во-вторых, в следующем поединке Даниила против немца Доминика Кепфера россиянина вновь освистывали по ходу всего матча. Даниил в долгу не остался и исполнил победный танец по случаю выхода в четвертьфинал — встреча с Кепфером закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

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«Я очень хорошо играю на харде, но сегодня я проигрывал 3:6, 0:2. Перед матчем у меня болело плечо и не только — я думал, что не смогу выйти на корт… Однако вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо! Продолжайте заряжать меня энергией, вы лучшие!» — снова передавал привет болельщикам Медведев после очередного триумфа.

Стоит отметить, что эпизоды с участием Даниила на американских кортах мало кого оставили равнодушными.

Например, первая ракетка мира Наоми Осака похвалила остроумие россиянина, подвергнув насмешке реакцию зрителей на Даниила.

«Я не знаю, почему болельщики каждый раз освистывают Медведева, это просто смешно. Он каждый день говорит что-то новое. “Я был травмирован перед матчем, но из-за вас выиграл, вы придаете мне сил”. Я не знаю, почему трибуны так себя ведут, но мне смешно. Сарказм Медведева прекрасен!», — цитирует японку пресс-служба US Open.

Поддержал Медведева и эпатажный австралийский теннисист Ник Кирьос, которому крайне понравился перформанс представителя России.

«Ха-ха! Я одобряю, что Медведев показал зрителям», — написал Кирьос в соцсети.

Много молодых парней в теннисе делают то, чего, пожалуй, делать не стоит… Не хочу, чтобы это поколение славилось такими поступками. Александр Зверев

А вот немецкий теннисист Александр Зверев, наоборот, подверг критике Медведева за недопустимое проявление эмоций.

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«Много молодых парней в теннисе делают то, чего, пожалуй, делать не стоит… Не хочу, чтобы это поколение славилось такими поступками. Думаю, тот же Циципас зачастую переступает черту, по 15 раз переобуваясь на корте или уходя в туалет в середине партии. Пусть твоя ракетка говорит за тебя — не стоит стараться выбить соперника из колеи таким образом. Очевидно, что Медведев немного переступил черту. Но он уже в четвертьфинале. В итоге все это не имеет значения, если ты выигрываешь. Но я все же надеюсь, что молодые парни будут учиться у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые образцово вели себя в течение карьеры… Надеюсь, что и в молодом поколении игроков будет так же», — заявил Зверев.

А пока теннисный мир обсуждает похождения Медведева на Открытом чемпионате США, Даниил готовится к четвертьфиналу, где противостоять ему будет швейцарец Стэн Вавринка.

Встреча начнется 3 сентября в 20:30 по московскому времени.