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3 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Свитолина стала первой полуфиналисткой US Open

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в четвертьфинальной встрече обыграла британку Йоханну Конту (16) со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 39 минут.

В полуфинале украинка встретится с победительницей матча Серена Уильямс (США, 8) — Ван Цян (Китай, 18).

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