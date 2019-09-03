Свитолина стала первой полуфиналисткой US Open
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США, который проходит в
Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в четвертьфинальной встрече обыграла британку Йоханну Конту (16) со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 39 минут.
В полуфинале украинка встретится с победительницей матча Серена Уильямс (США, 8) — Ван Цян (Китай, 18).