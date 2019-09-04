Едва не снялся, но вышел в полуфинал. Медведев победил Вавринку и американскую публику

Нью-Йорк (США). Турнир «Большого шлема» US Open.

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов. Открытые корты, хард.

Мужчины. ¼ финала

Даниил Медведев (Россия, 5) — Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

Внезапно российский мужской теннис вернулся к такому состоянию, когда выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» нашего парня воспринимается как что-то само собой разумеющееся, а вовсе не сенсация. На матч с трехкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой Даниил Медведев выходил, скорее, в статусе фаворита — пятый «сеяный» как никак. Хотя было, конечно, много сомнений относительно его физического состояния, ментальной свежести и отсутствия опыта столько больших матчей.

«Думал, что придется сняться»

23-летнему россиянину действительно было тяжело. В первом сете он обращался за медицинской помощью дважды — ныло бедро. Его сначала забинтовали, а потом теннисист заявил, что стало только хуже. Сам Медведев сообщил после игры, что перед матчем у него ничего не болело, и только после пары ударов по мячу он понял, что с бедром что-то не так. «Думал, что придется сняться», — сказал Медведев. Так и появился физиотерапевт с болеутоляющим. Помогло.

Но и Вавринка не был максимально готовым. Правда, скорее, в психологическом смысле. Накануне он не скупился на комплименты в адрес молодого соперника и говорил, что с нетерпением ждет возможности сыграть против парня, который настолько хорош.

Это было заметно в самом начале — Стэн выглядел несколько зажатым и, казалось, не очень-то верил в свой успех. Более того, в это состояние швейцарец возвращался еще несколько раз по ходу матча. В том числе на тай-брейке первой партии, когда он не использовал сетбол из-за грубой ошибки, пусть и вынужденной. И в четвертом сете, когда решалась судьба путевки в полуфинал. Медведев тоже не был идеален от и до. Например, он допустил 12 двойных ошибок, три из которых в первом же гейме на подаче, но в целом выглядел на корте предпочтительнее. Не давал сопернику поймать ритм, заставлял того ошибаться, разрушал его игру.

В ключевые моменты он находил нужную подачу (концовка третьего сета, когда и ту партию можно было спасти, не в счет) и удивлял соперника нестандартными и умными решениями. Он ходил к сетке, укорачивал и подрезал, играл свечками. Это именно то, что помогает ему побеждать, и то, за что его полюбило множество людей во всем мире.

Горячей темой перед матчем были взаимоотношения Медведева с публикой. В двух последних матчах на корте Луи Армстронга россиянина освистывали и посылали «бу» в его адрес. Под этот же аккомпанемент он вышел на корт. Но по ходу игры зрители на «Арене Артура Эша» уже перестали быть столь критичными. И свою порцию поддержки Даниил определенно получил.

Очень много ошибок

Придется признать, что на протяжении большей части матча качество игры оставляло желать лучшего, и феерии, которую можно ожидать, когда встречаются теннисисты с таким стилем, зрители почти не видели.

Медведев взял первый же гейм на подаче соперника, едва тут же не отдал свой, но удержался. При 5:4 он подавал на первый сет, но наошибался, и равновесие Вавринкой было восстановлено. Подобное повторилось и на тай-брейке: блестяще действуя, посылая свечи и забивая смэши, россиянин ушел в отрыв (5:2), но снова позволил швейцарцу сравнять счет и даже спас сетбол — Вавринка помог нелепой ошибкой. А сам в итоге поставил точку в партии хорошей подачей, которую Стэн нормально принять не смог.

В сете номер два Даниил несколько неожиданно сделал брейк в четвертом гейме и на этот раз своего преимущества не упустил, а довел партию до победы со счетом 6:3.

В начале третьего сета уже сам Медведев немного потерялся, отдал подачу и так и не смог ее вернуть. Хотя заключительный гейм сета, в котором Вавринка подавал при 5:3, получился эпичным. У Медведева было четыре сетбола, но швейцарец все их отыграл. Три — хорошими подачами, еще один благодаря подготовленному выходу к сетке.

Судьба же четвертого сета, а вместе с ней и матча решилась довольно быстро. Вавринка, вновь наошибавшись, отдал второй гейм, Медведев спас свою подачу в следующем. Потом он сделал еще один брейк и вопрос о победителе матча уже не стоял. А точку Даниил поставил шикарной свечой.

«Простите, если что не так»

Всем было интересно, что на этот раз Даниил скажет в своем послематчевом интервью, которые уже становятся теннисной классикой, но он оказался максимально корректен.

— Публика в Нью-Йорке замечательная, — сказал он. — Здесь применимы только два слова — наэлектризованная поддержка. Тут все так — кто-то меня поддерживает, кто-то нет. Спасибо большое, ребята, и простите, если что не так.

В дебютном полуфинале на мэйджорах Медведев сыграет либо с Роджером Федерером, либо с Григором Димитровым.