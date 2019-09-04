Едва не снялся, но вышел в полуфинал. Медведев победил Вавринку и американскую публику
Россиянин Даниил Медведев переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в
Россиянин Даниил Медведев переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов. Открытые корты, хард.
Мужчины. ¼ финала
Даниил Медведев (Россия, 5) — Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.
Внезапно российский мужской теннис вернулся к такому состоянию, когда выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» нашего парня воспринимается как
23-летнему россиянину действительно было тяжело. В первом сете он обращался за медицинской помощью дважды — ныло бедро. Его сначала забинтовали, а потом теннисист заявил, что стало только хуже. Сам Медведев сообщил после игры, что перед матчем у него ничего не болело, и только после пары ударов по мячу он понял, что с бедром
Но и Вавринка не был максимально готовым. Правда, скорее, в психологическом смысле. Накануне он не скупился на комплименты в адрес молодого соперника и говорил, что с нетерпением ждет возможности сыграть против парня, который настолько хорош.
Это было заметно в самом начале — Стэн выглядел несколько зажатым и, казалось, не
В ключевые моменты он находил нужную подачу (концовка третьего сета, когда и ту партию можно было спасти, не в счет) и удивлял соперника нестандартными и умными решениями. Он ходил к сетке, укорачивал и подрезал, играл свечками. Это именно то, что помогает ему побеждать, и то, за что его полюбило множество людей во всем мире.
Горячей темой перед матчем были взаимоотношения Медведева с публикой. В двух последних матчах на корте Луи Армстронга россиянина освистывали и посылали «бу» в его адрес. Под этот же аккомпанемент он вышел на корт. Но по ходу игры зрители на «Арене Артура Эша» уже перестали быть столь критичными. И свою порцию поддержки Даниил определенно получил.
Придется признать, что на протяжении большей части матча качество игры оставляло желать лучшего, и феерии, которую можно ожидать, когда встречаются теннисисты с таким стилем, зрители почти не видели.
Медведев взял первый же гейм на подаче соперника, едва тут же не отдал свой, но удержался. При 5:4 он подавал на первый сет, но наошибался, и равновесие Вавринкой было восстановлено. Подобное повторилось и на тай-брейке: блестяще действуя, посылая свечи и забивая смэши, россиянин ушел в отрыв (5:2), но снова позволил швейцарцу сравнять счет и даже спас сетбол — Вавринка помог нелепой ошибкой. А сам в итоге поставил точку в партии хорошей подачей, которую Стэн нормально принять не смог.
В начале третьего сета уже сам Медведев немного потерялся, отдал подачу и так и не смог ее вернуть. Хотя заключительный гейм сета, в котором Вавринка подавал при 5:3, получился эпичным. У Медведева было четыре сетбола, но швейцарец все их отыграл. Три — хорошими подачами, еще один благодаря подготовленному выходу к сетке.
Судьба же четвертого сета, а вместе с ней и матча решилась довольно быстро. Вавринка, вновь наошибавшись, отдал второй гейм, Медведев спас свою подачу в следующем. Потом он сделал еще один брейк и вопрос о победителе матча уже не стоял. А точку Даниил поставил шикарной свечой.
Всем было интересно, что на этот раз Даниил скажет в своем послематчевом интервью, которые уже становятся теннисной классикой, но он оказался максимально корректен.
— Публика в
В дебютном полуфинале на мэйджорах Медведев сыграет либо с Роджером Федерером, либо с Григором Димитровым.
Пока же он стал первым российским полуфиналистом турнира «Большого шлема» за девять лет — с тех пор, как Михаил Южный вошел в квартет сильнейших там же, на US Open в 2010-м. Самым молодым полуфиналистом Открытого чемпионата США со времен Джоковича в 2010-м. Он стал четвертой ракеткой мира — до следующего понедельника не официально. И отобрался на итоговый турнир года в Лондоне.