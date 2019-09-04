Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Уильямс, получившая восьмой номер посева, в четвертьфинале переиграла со счетом 6:1, 6:0 китаянку Цян Ван (18-я сеяная). Игра продолжалась 44 минуты.
Следующей соперницей американки станет украинка Элина Свитолина (5).