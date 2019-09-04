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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский теннисист высказался об американцах в духе героя «Брата»

Слова российского теннисиста Даниила Медведева об американских болельщиках сравнили с репликами героя дилогии Алексея Балабанова «Брат». В частности, это сделал спортивный журналист Дмитрий Егоров в своем Twitter-аккаунте.

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Источник: Reuters

Репортер разместил отрывок из интервью Медведева во время турнира US Open, озаглавив его «Данила Багров-2019».

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«Я говорю американцам прямо: вы будете против меня болеть — я буду выигрывать. И они продолжают болеть против меня. Вот ты мне можешь это объяснить?» — такими были слова спортсмена.

«Вот скажи мне, Сампрас, в чем сила подачи? Разве в милях? Вот и брат говорит — в милях. А я вот думаю, что сила в километрах в час», — пошутил в комментариях пользователь Киберстранник.

3 сентября россиянин обыграл швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open. 6 сентября ему предстоит поспорить за выход в финал турнира с болгарином Грегором Димитровым.

В ходе US Open у Медведева наблюдаются непростые отношения с местными болельщиками. Во время матча с испанцем Филисианом Лопесом россиянин показал фанатам средний палец. После победы над соперником он обратился к освистывавшим его трибунам и поблагодарил за мотивацию.

Роль Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2» исполнил российский актер и кинорежиссер Сергей Бодров-младший. Многие фразы из киноленты в его исполнении обрели популярность.

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