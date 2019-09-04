ITF объявила о внесении изменений в формат Кубка Дэвиса

Источник: Спорт РИА Новости

По новому формату, группы 1 и 2 в зонах «Америка», «Азия/Океания» и «Европа/Африка» будут заменены двумя мировыми группами. Кроме того, для этих мировых групп создадут дополнительный раунд плей-офф, который будет проходить параллельно с отбором в финальную часть Кубка Дэвиса. В 2020 году эти отборочные турниры пройдут в марте.

Мировые группы 1 и 2 будут содержать по 24 сборные, которые в сентябре проведут по 12 двухдневных матчей в прежнем формате Кубка Дэвиса — четыре одиночные и одна парная встреча в каждом, дома или на выезде.

Также отмечается, что изменений в зональных группах 3 и 4 не будет.