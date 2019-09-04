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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ITF объявила о внесении изменений в формат Кубка Дэвиса

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дополнительных изменениях в формате Кубка Дэвиса, которые вступят в силу с 2020 года, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

По новому формату, группы 1 и 2 в зонах «Америка», «Азия/Океания» и «Европа/Африка» будут заменены двумя мировыми группами. Кроме того, для этих мировых групп создадут дополнительный раунд плей-офф, который будет проходить параллельно с отбором в финальную часть Кубка Дэвиса. В 2020 году эти отборочные турниры пройдут в марте.

Мировые группы 1 и 2 будут содержать по 24 сборные, которые в сентябре проведут по 12 двухдневных матчей в прежнем формате Кубка Дэвиса — четыре одиночные и одна парная встреча в каждом, дома или на выезде.

Также отмечается, что изменений в зональных группах 3 и 4 не будет.

Финальный турнир Кубка Дэвиса в 2019 году пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

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