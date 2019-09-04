Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти

Сегодня в четвертьфинальном матче с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань белорусско-словацкий тандем проиграл первую партию 2:6, а затем взял два сета — 6:3, 6:3. В игре за выход в финал Александра Саснович и Виктория Кужмова встретятся с белорусско-австралийской парой Виктория Азаренко / Эшли Барти.