Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти

Сегодня в четвертьфинальном матче с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань белорусско-словацкий тандем проиграл первую партию 2:6, а затем взял два сета — 6:3, 6:3. В игре за выход в финал Александра Саснович и Виктория Кужмова встретятся с белорусско-австралийской парой Виктория Азаренко / Эшли Барти.
Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют в полуфинале с победителем четвертьфинального матча между американским дуэтом Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг и украинско-латвийским тандемом Людмила Киченок / Елена Остапенко.
В женском одиночном разряде известен состав первого полуфинала: шестикратная чемпионка US Open американка Серена Уильямс (8-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с 5-й ракеткой планеты украинкой Элиной Свитолиной.
В первом поединке за выход в финал мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев (5) сыграет с болгарином Григором Димитровым (78).