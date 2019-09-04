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4 сентября, источник: БЕЛТА

Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова пробились в полуфинальную стадию открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

Сегодня в четвертьфинальном матче с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань белорусско-словацкий тандем проиграл первую партию 2:6, а затем взял два сета — 6:3, 6:3. В игре за выход в финал Александра Саснович и Виктория Кужмова встретятся с белорусско-австралийской парой Виктория Азаренко / Эшли Барти.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют в полуфинале с победителем четвертьфинального матча между американским дуэтом Кэролайн Доулхайд / Ваня Кинг и украинско-латвийским тандемом Людмила Киченок / Елена Остапенко.

В женском одиночном разряде известен состав первого полуфинала: шестикратная чемпионка US Open американка Серена Уильямс (8-й номер мирового рейтинга) будет соперничать с 5-й ракеткой планеты украинкой Элиной Свитолиной.

В первом поединке за выход в финал мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев (5) сыграет с болгарином Григором Димитровым (78).

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