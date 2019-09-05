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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль в трех сетах обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Вторая ракетка турнира Надаль в четвертьфинале обыграл аргентинца Диего Шварцмана (20-й номер посева) со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 46 минут.

Соперником Надаля по полуфиналу станет итальянец Маттео Берреттини (24). В другой полуфинальной встрече сыграют россиянин Даниил Медведев (5) и болгарин Григор Димитров.

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