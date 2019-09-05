Соболенко умоляет Турсунова вернуться к ней. И слов не выбирает
«Не хочу видеть никого другого». «Как будто мы 30 лет вместе»… Разве такое говорят тренеру?
«Не хочу видеть никого другого». «Как будто мы 30 лет вместе»… Разве такое говорят тренеру?
Белорусская теннисистка Арина Соболенко славится агрессивным и несдержанным поведением на корте. Если хотите — диким. Некоторые игроки намеренно заводят себя, чтобы войти в раж во время матча, но Арина и в жизни такая же эмоциональная и откровенная. Обуздать бурный нрав 21-летней теннисистки удалось не менее харизматичному российскому тренеру Дмитрию Турсунову. Менее чем за год он превратил талантливую, но неуравновешенную белоруску из игрока пятого десятка в теннисистку топ-10 с тремя титулами WТА.
Арина оказалась благодарной ученицей. В каждом интервью она отмечала вклад Дмитрия, причём говорила о нём так, что болельщики заподозрили их в более близких отношениях, чем между теннисисткой и тренером. После поражения на US Open Соболенко объявила, что красивому и яркому союзу пришёл конец. А уже через несколько дней опубликовала страстное и трогательное послание к бывшему тренеру с мольбой о прощении и возвращении к ней.
Кажется, ещё никто и никогда не говорил тренеру такое. По крайней мере публично.
Стоило Арине Соболенко ворваться в топ-100 рейтинга WТА, как её тут же окрестили новым
Дмитрий учил подопечную контролировать эмоции, забывать неудачные розыгрыши. Порой его методы выглядели чересчур жёсткими, но главное, оказывались эффективными. К примеру, в матче со Свитолиной Турсунов приказал Арине «закрыть рот и играть», а также «не жевать сопли». Сработало настолько, что украинка взяла лишь один гейм в сете. А в поединке с Анжеликой Кербер в
Несмотря на столь суровое поведение Дмитрия, Арина не уставала восхищаться им. «Лучший тренер в карьере», «На 90% мои успехи — его заслуга», «Иногда мне достаточно просто посмотреть на него», — наверняка такие слова мечтает услышать любой специалист.
Но прежние комплименты теперь кажутся цветочками по сравнению с новым письмом Соболенко к Турсунову. В этом году прогресс Соболенко застопорился. Время от времени она выигрывала несколько матчей подряд, но происходило это не на самых крупных турнирах. Вернуться в топ-10 никак не удавалось, и после поражения от Юлии Путинцевой из Казахстана во втором круге US Open — 2019 Арина объявила о расставании с Турсуновым. Сделала это она коротко и сухо: «Спасибо тебе за всё и всего наилучшего в будущем».
Турсунов подтвердил прекращение совместной работы: «Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года — самый весёлый и интересный период в моей жизни. Вот это было время! Я нашёл себя и своё предназначение. Знаю, что иногда было трудно, но всё равно очень сложно с этим прощаться. Я сделал всё возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше».
Обычно после такого теннисистка ищет нового тренера и воодушевлённая стремится к следующим целям. Но только не Соболенко. Её ночной пост в «Инстаграме» шокировал и поразил. Это крик души, мольба о спасении. Очень откровенно и чувственно даже для отвергнутой возлюбленной, а уж такие слова в адрес тренера — вообще нонсенс!
«Я просто хочу сказать, что не знаю, что происходит сейчас. Кажется, что мы сумасшедшие… В один момент всё хорошо, а на другой день мы оба хотим убить друг друга».
«Я хочу сказать, что люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим! И я не хочу видеть
«Он продолжает говорить: “Я не чувствую, что действительно нужен тебе”. Блин, ты мне очень нужен! Я знаю настоящего тебя, мы прошли через многое вместе».
«Я не хочу тебя терять. Просто хотела сказать это. Я знаю, это звучит странно, как будто мы пара и мы вместе уже 30 лет, но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие… Я не знаю, вероятно, он убьёт меня после того, как прочитает это… Прежде чем убьёшь меня, я просто хочу извиниться!».
Стоит ли говорить, что после таких откровений многие болельщики окончательно уверились, что Дмитрия и Арину связывает не только работа. Однако сами молодые люди никогда этого не подтверждали. Более того, Арина осенью 2018 года рассказала о романе с хоккеистом Матвеем Божко. Вероятно, Соболенко действительно дорожит Турсуновым как тренером и другом.
В любом случае столь откровенное признание — смелый и отчаянный шаг. Вопрос в том, как отреагирует Дмитрий: «убьёт» или помилует?
Алексей Адамов