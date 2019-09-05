Теннисисты Гранольерс и Себальос вышли в финал US Open в парах
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос вышли в финал в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, проходящем в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос вышли в финал в парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, проходящем в
Гранольерс/Себальос (8-е сеяные) в полуфинале победили немцев Кевина Кравица и Андреаса Миса (12) со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.
Во втором полуфинале сыграют Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — Джейми Маррей/Нил Скупски (Великобритания, 15).