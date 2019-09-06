Серена снова в финале. Будет ли скандал?
Серена Уильямс разгромила Эллину Свитолину и вышла в финал Открытого чемпионата США. За титул она поспорит с 19-летней Бьянкой Андрееску.
Серена Уильямс разгромила Эллину Свитолину и вышла в финал Открытого чемпионата США. За титул она поспорит с 19-летней Бьянкой Андрееску.
Открытые корты, хард. Женщины. ½ финала
Серена Уильямс (США, 8) — Свитолина (Украина, 5) — 6:3, 6:1.
Андрееску (Канада, 15) — Бенчич (Швейцария, 13) — 7:6 (7:3), 7:5.
Когда Бьянка Андрееску появилась на свет, Серена Уильямс уже была чемпионкой US Open и владела пятью другими титулами. В субботу они сойдутся в борьбе за главный приз Открытого чемпионата США-2019. Это с трудом укладывается в голове, но так и есть. Серена продолжает доминировать, даже когда подрастают соперницы, теоретически годящиеся ей в дочери.
Со Свитолиной, игравшей в полуфинале на втором турнире «Большого шлема» подряд, американка в четверг разобралась за 70 минут. Она победила с 33 активно выигранными очками при 20 невынужденных ошибках и отдала всего 4 очка на первой подаче.
Предстоящий финал будет значить для
«У меня было столько шансов побить рекорд и намного превзойти его, — сказала Серена. — И это круто, потому что я играю в такую эру, которая, как пять других. У нас так много потрясающих игроков. Даже удивительно, что у меня так много титулов».
С тех пор, как американка, уже будучи беременной дочерью Олимпией, выиграла Australian Open-2017, она четыре раза играла в финалах, в том числе — трижды на турнирах «Большого шлема», но ни в одном не смогла победить.
Один из этих финалов случился год назад — на Открытом чемпионате США-2018 и обернулся грандиозным скандалом, который обсуждали весь год в самых разных контекстах. Серена почти ничего не могла поделать с блестяще игравшей Наоми Осакой, вступила в перепалку с судьей на вышке Карлосом Рамосом за то, что он вынес ей предупреждение за подсказку тренера с трибуны, и напрочь лишила соперницу возможности насладиться триумфом. Наоми, впервые выигравшая «Шлем», плакала на церемонии награждения. И вовсе не от радости.
И вот
Победа над Белиндой Бенчич далась Андрееску непросто, но она здорово проявила свои бойцовские качества. В первом сете у канадки не было ни одного
«Помню, я всегда говорила своей команде, что хочу сыграть с Сереной до того, как она уйдет, — сказала Андрееску. — И я с нетерпением жду этого. Она невероятная чемпионка и на корте, и за его пределами. Будет весело. Я смотрела ее матчи лет с 10, видела, как она выигрывала свои “Шлемы”. Думаю, в субботу она будет сражаться за свой 24-й титул. Уверена, она покажет свою лучшую игру, а я — свою. Пусть победит сильнейшая».