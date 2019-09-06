Серена снова в финале. Будет ли скандал?

Источник: AFP 2019

Нью-Йорк (США). Турнир «Большого шлема» US Open. Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард. Женщины. ½ финала

Серена Уильямс (США, 8) — Свитолина (Украина, 5) — 6:3, 6:1.

Андрееску (Канада, 15) — Бенчич (Швейцария, 13) — 7:6 (7:3), 7:5.

Когда Бьянка Андрееску появилась на свет, Серена Уильямс уже была чемпионкой US Open и владела пятью другими титулами. В субботу они сойдутся в борьбе за главный приз Открытого чемпионата США-2019. Это с трудом укладывается в голове, но так и есть. Серена продолжает доминировать, даже когда подрастают соперницы, теоретически годящиеся ей в дочери.

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Превзойти рекорд

Со Свитолиной, игравшей в полуфинале на втором турнире «Большого шлема» подряд, американка в четверг разобралась за 70 минут. Она победила с 33 активно выигранными очками при 20 невынужденных ошибках и отдала всего 4 очка на первой подаче.

Предстоящий финал будет значить для Уильямс-младшей очень много: очень уж ей хочется побить абсолютный рекорд Маргарет Корт по числу побед на турнирах «Большого шлема». Она уже завоевала 23 титула — больше всех в Открытой эре. Но, несомненно, хочет стать лучшей в истории.

«У меня было столько шансов побить рекорд и намного превзойти его, — сказала Серена. — И это круто, потому что я играю в такую эру, которая, как пять других. У нас так много потрясающих игроков. Даже удивительно, что у меня так много титулов».

С тех пор, как американка, уже будучи беременной дочерью Олимпией, выиграла Australian Open-2017, она четыре раза играла в финалах, в том числе — трижды на турнирах «Большого шлема», но ни в одном не смогла победить.

Один из этих финалов случился год назад — на Открытом чемпионате США-2018 и обернулся грандиозным скандалом, который обсуждали весь год в самых разных контекстах. Серена почти ничего не могла поделать с блестяще игравшей Наоми Осакой, вступила в перепалку с судьей на вышке Карлосом Рамосом за то, что он вынес ей предупреждение за подсказку тренера с трибуны, и напрочь лишила соперницу возможности насладиться триумфом. Наоми, впервые выигравшая «Шлем», плакала на церемонии награждения. И вовсе не от радости.

И вот Уильямс-младшая снова в финале и снова против соперницы, для которой все это впервые. И которая, как говорят, совсем не умеет проигрывать. Удивительная Бьянка Андрееску начинала сезон за пределами топ-100, а сейчас уже стала игроком первой десятки. При том, что US Open — лишь девятый ее турнир в этом году. Она завоевала два крупных титула — в Индиан-Уэллсе и Торонто, причем последний достался ей, когда именно Серена не смогла доиграть финал из-за болей в спине.

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Сыграть с Сереной пока она не ушла

Победа над Белиндой Бенчич далась Андрееску непросто, но она здорово проявила свои бойцовские качества. В первом сете у канадки не было ни одного брейк-пойнта, зато у соперницы — шесть и даже сетбол, но Бьянка победила на тай-брейке. А во второй партии она взяла пять геймов подряд со счета 2:5 и одержала победу за 2 часа 12 минут — 7:6 (7:3), 7:5.

«Помню, я всегда говорила своей команде, что хочу сыграть с Сереной до того, как она уйдет, — сказала Андрееску. — И я с нетерпением жду этого. Она невероятная чемпионка и на корте, и за его пределами. Будет весело. Я смотрела ее матчи лет с 10, видела, как она выигрывала свои “Шлемы”. Думаю, в субботу она будет сражаться за свой 24-й титул. Уверена, она покажет свою лучшую игру, а я — свою. Пусть победит сильнейшая».