Мертенс и Соболенко вышли в финал US Open в парном разряде
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в
Мертенс и Соболенко, посеянные на турнире под четвертым номером, в полуфинале обыграли американскую пару Каролин Долхайд/Ваня Кинг — 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
В финале Мертенс и Соболенко сыграют с белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти (8-й номер посева).