Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Бразилия
Колумбия
00
Футбол. Сборные
03:30
США
Мексика
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика
Уругвай
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Авангард К
Футбол. Сборные
6.09
Марокко
Буркина-Фасо
11
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Германия
Нидерланды
24
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Уэльс
Азербайджан
21
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Словакия
Хорватия
04
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Словения
Польша
20
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Австрия
Латвия
60
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Шотландия
Россия
12
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Сан-Марино
Бельгия
04
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
Футбол. Сборные
6.09
Тунис
Мавритания
10
Футбол. Сборные
6.09
Кот-д`Ивуар
Бенин
12
Хоккей. КХЛ
6.09
Авангард
Северсталь
15
Хоккей. КХЛ
6.09
ХК Динамо
Спартак
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
6.09
Сочи
Динамо Мн
54
Хоккей. КХЛ
6.09
ЦСКА
Нефтехимик
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Эстония
Беларусь
12
Футбол. Чемпионат Европы
6.09
Кипр
Казахстан
11
Хоккей. КХЛ
6.09
Локомотив
Торпедо
34
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
6.09
Автомобилист
СКА
52
Хоккей. КХЛ
6.09
Металлург Мг
Витязь
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Армавир
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
11Россия в гостях победила Шотландию
8Нурмагомедов ответил на вопросы, Порье провел тренировку
01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мертенс и Соболенко вышли в финал US Open в парном разряде

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс и Арина Соболенко из Белоруссии вышли в финал парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Наверх
Источник: Reuters

Мертенс и Соболенко, посеянные на турнире под четвертым номером, в полуфинале обыграли американскую пару Каролин Долхайд/Ваня Кинг — 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

В финале Мертенс и Соболенко сыграют с белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти (8-й номер посева).

 Почему суд освободил Кокорина и Мамаева
Сногсшибательная украинская чемпионка, которая легко уложит вас на лопатки
Жирков – король, Россия – почти на Евро-2020
Знарок проиграл первое дерби со «Спартаком»
СМИ: Месси оценивает возможность ухода из «Барсы» в 2020 году
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
СКА потерпел первое поражение в сезоне
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино в матче отбора ЧЕ-2020
«Позор Бонуччи». Армянский Макгрегор — об удалении с Италией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь