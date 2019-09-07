Медведев великолепен! Новая блестящая победа российского тенниса

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Медведев идёт по пути Сафина

Даниил Медведев добился поистине исторического достижения. С тех пор, как в мужском российском теннисе был финалист турнира «Большого шлема», сменилось целое поколение игроков. Было это в 2005 году, когда Марат Сафин в эпическом полуфинале с матчбола победил Роджера Федерера и в итоге стал чемпионом Australian Open. Из семерых теннисистов, которых Марат обыграл на том турнире, выступления сейчас продолжают только двое — кроме Роджера, это Новак Джокович, попавший на Сафина в первом раунде. Все остальные, включая самого Сафина, давно ушли из тура. Разве что Ллейтон Хьюитт ещё выступает в паре, но делает это время от времени и скорее для удовольствия, нежели относясь к этому всерьёз.

Выросло и новое поколение болельщиков, не видевших той победы Марата и привыкших только к большим успехам России в женском теннисе. Пожалуй, последние по-настоящему яркие эмоции в мужском туре принесла победа Николая Давыденко на Итоговом чемпионате в 2009 году. Да, за последние 52 недели Карен Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже, а тот же Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, но это немного не тот уровень соревнований.

Сетка у Даниила на US Open — 2019 получилась удачной. Оба многократных чемпиона турнира, Джокович и Федерер, до него не дошли, причём оступились в шаге от очной встречи. Новаку травма плеча помешала доиграть матч 4-го круга со Стэном Вавринкой, а Роджер в четвертьфинале в пяти партиях уступил Григору Димитрову — причём в решающей партии его явно сильно беспокоила спина.

В результате самым высокорейтинговым соперником Медведева по пути к финалу оказался Вавринка, на данный момент являющийся 24-й ракеткой мира. Димитров же перед стартом Открытого чемпионата США занимал 78-ю строчку. С одной стороны, это совсем не отражает его класс — всё-таки меньше двух лет назад он выиграл Итоговый чемпионат и стал третьим в мире. С другой, этот сезон Григор проваливал не из-за травмы, а просто из-за плохой формы. К US Open болгарин подошёл с отрицательным балансом побед и поражений (12−15), а его лучшими результатами были четвертьфинал Брисбена и 4-й круг Australian Open в январе. Более того, между «Ролан Гаррос» и US Open Димитров выиграл всего один матч, да и тот у Стива Джонсона на решающем тай-брейке.

42 часа на корте за 5 недель

У Медведева картина совсем иная. Он лидер сезона по выигранным поединкам (44 перед стартом Открытого чемпионата США), а последний месяц получился для него по-настоящему ударным. Финал Вашингтона, финал Монреаля, титул в Цинциннати — всё это уместилось в три недели. Затем Даниил смог неделю отдохнуть от соревнований, и начался US Open. В результате после Уимблдона россиянин провёл на корте 42 часа, сыграв 21 матч! Это в два с лишним раза больше, чем у каждого из трёх других полуфиналистов Open.

Разумеется, такая нагрузка сказалась на физическом состоянии Медведева. У него были проблемы с ногами, особенно с внутренней поверхностью бёдер, болели и другие части тела — но Даниил пил обезболивающие, вызывал врача, боролся, играл и побеждал. К тому же перед полуфиналом Медведев, как и Димитров, получил два дня отдыха, что в этой ситуации не могло не сыграть ему на руку.

Остался один шаг до титула!

Самым сложным в полуфинале стал первый сет. Григор не сразу вошёл в игру, но после нескольких геймов он захватил игровое преимущество и тактически превосходил Даниила, который держался во многом за счёт подачи и «выжимания» из соперника ошибок. У Димитрова был сетбол на приёме, но Медведев уверенно отыграл его, после чего взял верх на нервном тай-брейке. Во второй партии оба действовали с перепадами, однако здесь уже не было моментов, когда ощущалось преимущество Григора. Россиянин дважды проиграл подачу, но в итоге дожал оппонента, сделав решающий брейк в десятом гейме. А в третьем сете Даниил играл с поистине чемпионским спокойствием. Одного брейка здесь ему хватило, и даже упустив два матчбола на приёме, он очень спокойно подал на выход в финал.

Считаю, что в первом сете Григор был ближе к победе. Я не ощущал в себе достаточной энергии, и он мог меня дожать. Но выиграв первый сет, я почувствовал уверенность и понял, что смогу победить. Конечно, это можно назвать идеальным матчем перед финалом, потому что я затратил минимум времени для победы. Матч длился примерно 2 часа 30 минут, у нас были затяжные розыгрыши, но я рад, что уложился в 3 сета. Помню ли я, что такое проигрывать? Безусловно, ведь я очень быстро проиграл Рафе (в финале «Мастерса» в Монреале), поэтому буду настраиваться на финал. Даниил Медведев российский теннисист

Все финалы ТБШ российских (советских) теннисистов (9):

1. Уимблдон-1973. Метревели — финал.

2. «Ролан Гаррос"-1996. Кафельников — титул.

3. Australian Open-1999. Кафельников — титул.

4. Australian Open-2000. Кафельников — финал.

5. US Open-2000. Сафин — титул.

6. Australian Open-2002. Сафин — финал.

7. Australian Open-2004. Сафин — финал.

8. Australian Open-2005. Сафин — титул.

9. US Open-2019. Медведев — ?