Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Косово
Чехия
11
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-2
Краснодар-2
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
Динамо Р
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Армавир
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Нефтехимик
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Луч
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Ак Барс
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Енисей
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Англия
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Литва
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Исландия
Молдавия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Ротор
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Салават Юлаев
13
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Франция
Албания
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
ОТ
12
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Авангард К
10
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика
Уругвай
12
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия
Колумбия
22
Футбол. Сборные
03:30
США
Мексика
03
Все события
Фоторепортажи
8Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе
18Глушаков продолжил войну с тенью Карреры
09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев великолепен! Новая блестящая победа российского тенниса

Даниил Медведев в трёх сетах разбил Димитрова и вышел в финал US Open. Сказочный месяц россиянина в США продолжается!

Наверх
Источник: Reuters

Медведев идёт по пути Сафина

Даниил Медведев добился поистине исторического достижения. С тех пор, как в мужском российском теннисе был финалист турнира «Большого шлема», сменилось целое поколение игроков. Было это в 2005 году, когда Марат Сафин в эпическом полуфинале с матчбола победил Роджера Федерера и в итоге стал чемпионом Australian Open. Из семерых теннисистов, которых Марат обыграл на том турнире, выступления сейчас продолжают только двое — кроме Роджера, это Новак Джокович, попавший на Сафина в первом раунде. Все остальные, включая самого Сафина, давно ушли из тура. Разве что Ллейтон Хьюитт ещё выступает в паре, но делает это время от времени и скорее для удовольствия, нежели относясь к этому всерьёз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выросло и новое поколение болельщиков, не видевших той победы Марата и привыкших только к большим успехам России в женском теннисе. Пожалуй, последние по-настоящему яркие эмоции в мужском туре принесла победа Николая Давыденко на Итоговом чемпионате в 2009 году. Да, за последние 52 недели Карен Хачанов выиграл «Мастерс» в Париже, а тот же Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, но это немного не тот уровень соревнований.

Сетка у Даниила на US Open — 2019 получилась удачной. Оба многократных чемпиона турнира, Джокович и Федерер, до него не дошли, причём оступились в шаге от очной встречи. Новаку травма плеча помешала доиграть матч 4-го круга со Стэном Вавринкой, а Роджер в четвертьфинале в пяти партиях уступил Григору Димитрову — причём в решающей партии его явно сильно беспокоила спина.

В результате самым высокорейтинговым соперником Медведева по пути к финалу оказался Вавринка, на данный момент являющийся 24-й ракеткой мира. Димитров же перед стартом Открытого чемпионата США занимал 78-ю строчку. С одной стороны, это совсем не отражает его класс — всё-таки меньше двух лет назад он выиграл Итоговый чемпионат и стал третьим в мире. С другой, этот сезон Григор проваливал не из-за травмы, а просто из-за плохой формы. К US Open болгарин подошёл с отрицательным балансом побед и поражений (12−15), а его лучшими результатами были четвертьфинал Брисбена и 4-й круг Australian Open в январе. Более того, между «Ролан Гаррос» и US Open Димитров выиграл всего один матч, да и тот у Стива Джонсона на решающем тай-брейке.

42 часа на корте за 5 недель

У Медведева картина совсем иная. Он лидер сезона по выигранным поединкам (44 перед стартом Открытого чемпионата США), а последний месяц получился для него по-настоящему ударным. Финал Вашингтона, финал Монреаля, титул в Цинциннати — всё это уместилось в три недели. Затем Даниил смог неделю отдохнуть от соревнований, и начался US Open. В результате после Уимблдона россиянин провёл на корте 42 часа, сыграв 21 матч! Это в два с лишним раза больше, чем у каждого из трёх других полуфиналистов Open.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разумеется, такая нагрузка сказалась на физическом состоянии Медведева. У него были проблемы с ногами, особенно с внутренней поверхностью бёдер, болели и другие части тела — но Даниил пил обезболивающие, вызывал врача, боролся, играл и побеждал. К тому же перед полуфиналом Медведев, как и Димитров, получил два дня отдыха, что в этой ситуации не могло не сыграть ему на руку.

Остался один шаг до титула!

Самым сложным в полуфинале стал первый сет. Григор не сразу вошёл в игру, но после нескольких геймов он захватил игровое преимущество и тактически превосходил Даниила, который держался во многом за счёт подачи и «выжимания» из соперника ошибок. У Димитрова был сетбол на приёме, но Медведев уверенно отыграл его, после чего взял верх на нервном тай-брейке. Во второй партии оба действовали с перепадами, однако здесь уже не было моментов, когда ощущалось преимущество Григора. Россиянин дважды проиграл подачу, но в итоге дожал оппонента, сделав решающий брейк в десятом гейме. А в третьем сете Даниил играл с поистине чемпионским спокойствием. Одного брейка здесь ему хватило, и даже упустив два матчбола на приёме, он очень спокойно подал на выход в финал.

Считаю, что в первом сете Григор был ближе к победе. Я не ощущал в себе достаточной энергии, и он мог меня дожать. Но выиграв первый сет, я почувствовал уверенность и понял, что смогу победить. Конечно, это можно назвать идеальным матчем перед финалом, потому что я затратил минимум времени для победы. Матч длился примерно 2 часа 30 минут, у нас были затяжные розыгрыши, но я рад, что уложился в 3 сета. Помню ли я, что такое проигрывать? Безусловно, ведь я очень быстро проиграл Рафе (в финале «Мастерса» в Монреале), поэтому буду настраиваться на финал.
Даниил Медведев
российский теннисист

Все финалы ТБШ российских (советских) теннисистов (9):
1. Уимблдон-1973. Метревели — финал.
2. «Ролан Гаррос"-1996. Кафельников — титул.
3. Australian Open-1999. Кафельников — титул.
4. Australian Open-2000. Кафельников — финал.
5. US Open-2000. Сафин — титул.
6. Australian Open-2002. Сафин — финал.
7. Australian Open-2004. Сафин — финал.
8. Australian Open-2005. Сафин — титул.
9. US Open-2019. Медведев — ?

А после реализации им матчбола не было ярких празднований, не было падений на корт от радости — Медведев спокойно пошёл пожимать сопернику руку у сетки, словно выход в финал «Шлема» для него дело привычное. Впрочем, Даниил вообще редко бурно празднует успехи на корте. Даже завоевание дебютного титула на «Мастерсе» в Цинциннати он воспринял спокойно. Будем надеяться, что в воскресенье у него будет повод проявить радостные эмоции после финала. Русских чемпионов в Нью-Йорке не было 19 лет, когда в 2000-м тот же Марат Сафин разгромил в финале Пита Сампраса. Время пришло?

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Крах надежд России: золотой конвейер Тутберидзе сломался
Россия заставила «Хэмпден Парк» замолчать
Германия в шоке от Промеса и Голландии. Обзор квалификации Евро
«Колено болеть перестало»: где будут играть Кокорин и Мамаев
«Трактор» обыграл «Амур» в матче КХЛ
Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь