Медведев великолепен! Новая блестящая победа российского тенниса
Даниил Медведев в трёх сетах разбил Димитрова и вышел в финал US Open. Сказочный месяц россиянина в США продолжается!
Даниил Медведев в трёх сетах разбил Димитрова и вышел в финал US Open. Сказочный месяц россиянина в США продолжается!
Даниил Медведев добился поистине исторического достижения. С тех пор, как в мужском российском теннисе был финалист турнира «Большого шлема», сменилось целое поколение игроков. Было это в 2005 году, когда Марат Сафин в эпическом полуфинале с матчбола победил Роджера Федерера и в итоге стал чемпионом Australian Open. Из семерых теннисистов, которых Марат обыграл на том турнире, выступления сейчас продолжают только двое — кроме Роджера, это Новак Джокович, попавший на Сафина в первом раунде. Все остальные, включая самого Сафина, давно ушли из тура. Разве что Ллейтон Хьюитт ещё выступает в паре, но делает это время от времени и скорее для удовольствия, нежели относясь к этому всерьёз.
Выросло и новое поколение болельщиков, не видевших той победы Марата и привыкших только к большим успехам России в женском теннисе. Пожалуй, последние
Сетка у Даниила на US Open — 2019 получилась удачной. Оба многократных чемпиона турнира, Джокович и Федерер, до него не дошли, причём оступились в шаге от очной встречи. Новаку травма плеча помешала доиграть матч 4-го круга со Стэном Вавринкой, а Роджер в четвертьфинале в пяти партиях уступил Григору Димитрову — причём в решающей партии его явно сильно беспокоила спина.
В результате самым высокорейтинговым соперником Медведева по пути к финалу оказался Вавринка, на данный момент являющийся 24-й ракеткой мира. Димитров же перед стартом Открытого чемпионата США занимал 78-ю строчку. С одной стороны, это совсем не отражает его класс —
У Медведева картина совсем иная. Он лидер сезона по выигранным поединкам (44 перед стартом Открытого чемпионата США), а последний месяц получился для него
Разумеется, такая нагрузка сказалась на физическом состоянии Медведева. У него были проблемы с ногами, особенно с внутренней поверхностью бёдер, болели и другие части тела — но Даниил пил обезболивающие, вызывал врача, боролся, играл и побеждал. К тому же перед полуфиналом Медведев, как и Димитров, получил два дня отдыха, что в этой ситуации не могло не сыграть ему на руку.
Самым сложным в полуфинале стал первый сет. Григор не сразу вошёл в игру, но после нескольких геймов он захватил игровое преимущество и тактически превосходил Даниила, который держался во многом за счёт подачи и «выжимания» из соперника ошибок. У Димитрова был сетбол на приёме, но Медведев уверенно отыграл его, после чего взял верх на нервном
Считаю, что в первом сете Григор был ближе к победе. Я не ощущал в себе достаточной энергии, и он мог меня дожать. Но выиграв первый сет, я почувствовал уверенность и понял, что смогу победить. Конечно, это можно назвать идеальным матчем перед финалом, потому что я затратил минимум времени для победы. Матч длился примерно 2 часа 30 минут, у нас были затяжные розыгрыши, но я рад, что уложился в 3 сета. Помню ли я, что такое проигрывать? Безусловно, ведь я очень быстро проиграл Рафе (в финале «Мастерса» в Монреале), поэтому буду настраиваться на финал.
Все финалы ТБШ российских (советских) теннисистов (9):
1. Уимблдон-1973. Метревели — финал.
2. «Ролан Гаррос"-1996. Кафельников — титул.
3. Australian Open-1999. Кафельников — титул.
4. Australian Open-2000. Кафельников — финал.
5. US Open-2000. Сафин — титул.
6. Australian Open-2002. Сафин — финал.
7. Australian Open-2004. Сафин — финал.
8. Australian Open-2005. Сафин — титул.
9. US Open-2019. Медведев — ?
А после реализации им матчбола не было ярких празднований, не было падений на корт от радости — Медведев спокойно пошёл пожимать сопернику руку у сетки, словно выход в финал «Шлема» для него дело привычное. Впрочем, Даниил вообще редко бурно празднует успехи на корте. Даже завоевание дебютного титула на «Мастерсе» в Цинциннати он воспринял спокойно. Будем надеяться, что в воскресенье у него будет повод проявить радостные эмоции после финала. Русских чемпионов в