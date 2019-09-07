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18:55 (мск), источник: Sport24

20 лет назад Серена Уильямс взяла 1-й «Шлем». Ее соперница по финалу US Open тогда еще не родилась

Рассказываем историю Бьянки Андрееску.

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В июле 1999 года 17-летняя Серена Уильямс вместе со своей сестрой Винус завоевала свой первый титул на турнирах «Большого шлема» (ТБШ), выиграв в паре с сестрой «Ролан Гаррос». В сентябре того же года Серена возьмет свой первый одиночный «Шлем», а в следующие 20 лет Уильямс-младшая выиграет все, что только можно.

В 2017 году Серена вплотную приблизилась к, казалось, вечному рекорду Маргарет Корт (24 личных титула на ТБШ), выиграв Australian Open. Однако с тех пор американка уже трижды играла в финалах различных мэйджоров, но в решающих матчах победу неизменно одерживали другие теннисистки. Сегодня вечером Серена с четвертой попытки постарается наконец-то повторить достижение великой Маргарет. Но для этого ей надо будет обыграть Бьянку Андрееску — 19-летнюю канадку, проводящую просто невероятный сезон.

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Финал US Open — 2019 установит новый рекорд по разнице в возрасте между теннисистками — 18 лет. В то время, когда звезда Серены Уильямс только начинала полыхать, Бьянка в прямом смысле этого слова делала свои первые шаги: будущая звезда канадского (а может и мирового) тенниса родилась в канадском Миссиссоге 16 июня 2000 года в семье румынских иммигрантов. Вскоре семья Андрееску переехала в Румынию, где Бьянка уже в раннем детстве стала активно заниматься спортом. Однако, прежде чем взять в руки ракетку, девочка пробовала себя в гимнастике, плавании и даже в футболе.

Когда Бьянке было 11 лет, ее семья окончательно вернулась в Канаду. Бьянка стала заниматься по программе Tennis Canada, в 2014 году Андрееску выиграла престижные детские турниры Les Petit As и Orange Bowl (причем в категории до 16 лет). Через несколько месяцев Бьянка впервые в карьере сыграла на взрослом турнире ITF, где дошла до финала. А в 2016-м канадка выиграла свои первые титулы на турнирах ITF.

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В следующие два года Бьянка выиграла еще 4 титула ITF, при этом периодически пробиваясь в основные сетки турниров WTA. Травмы не обходили канадку стороной, но девушка снова и снова возвращалась в тур. Специалисты неоднократно отмечали игру Андрееску, а настоящим прорывом стал 2019 год.

Просто для наглядности: сезон 2019 Бьянка начинала далеко за пределами первой сотни мирового рейтинга, а уже в этот понедельник станет минимум 9-й ракеткой мира. Но вряд ли Андрееску могла мечтать об этом еще в январе, когда только-только вошла в топ-100. А лучше, чем Омар Алгабра (член канадского парламента от округа Миссиссога) вряд ли кто-то опишет тот сумасшедший январь.

— 18-летняя Бьянка Андрееску родилась в Миссиссоге и тренировалась в теннисном центре Онтарио. Вот чего она добилась всего за один месяц: она начала год с побед над двумя гигантами тенниса: Каролиной Возняцки и Винус Уильямс, в итоге дошла до своего первого финала WTA в Новой Зеландии.

Неделю спустя она впервые выиграла матч в основной сетке турнира «Большого шлема» (Australian Open), а недавно выиграла свой первый титул WTA на турнире в Ньюпорт-Бич, Калифорния. Четыре недели назад она была 152-й ракеткой мира, а сегодня она 67-я и лучшая теннисистка Канады.

Миссиссога и вся Канада несказанно гордятся Бьянкой и ее мастерством, а ее невероятные достижения — это только начало. Вперед, Бьянка, вперед!

Спустя несколько недель Андрееску получила «уайлд-кард» на мартовский турнир Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. На пути к своей первой победе на турнирах WTA Бьянка обыграла Гарбинье Мугурусу, Элину Свитолину и Анжелику Кербер, став в итоге первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть этот турнир с «уайлд кард».

На турнире в Майами канадка повредила плечо, из-за чего ей пришлось сняться по ходу матча четвертого круга. Восстановление затянулось: Бьянка впервые в карьере сыграла в первом круге «Ролан Гаррос», обыграла Марию Буозкову, но от дальнейшей борьбы отказалась. Зато возвращение получилось триумфальным: на домашнем для себя Rogers Cup Андрееску обыграла Эжени Бушар, Дарью Касаткину, Кики Бертенс, Каролину Плишкову и Софью Кенин, обеспечив себе финал против Серены Уильямс. Борьбы не получилось: канадка повела 3:1, после чего Серена решила игру не продолжать.

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И вот, спустя почти месяц Бьянка и Серена вновь попробуют сыграть друг против друга. Букмекеры считают, что американка без проблем выиграет свой 24-й «Шлем». Но Андрееску уже не раз доказывала и показывала свой стальной характер в играх с более титулованными соперницами. Конечно, для Серены будет очень красиво и символично выиграть US Open спустя 20 лет после той первой победы. Однако Бьянка вряд ли просто так отдаст титул, в ее космическом 2019-м как раз не хватает победы на мэйджоре.

Ясно одно: сегодня вечером будет исторический финал. А его начало запланировано на 23:00 мск.

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