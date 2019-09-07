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22:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый канал покажет финал US Open Медведев — Надаль

Первый канал покажет финальный матч Открытого чемпионата США между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.

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Источник: Reuters

Начало трансляции назначено на 8 сентября, 23.00 по московскому времени.

Медведев в полуфинале обыграл Григора Димитрова (7:6 (7:5), 6:4, 6:3) и стал первым россиянином за 14 лет, дошедшим до финала турнира «Большого шлема». В 2005 году Марат Сафин пробился в финал Australian Open.

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