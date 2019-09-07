Стал известен соперник сборной России в финале Евролиги

Встреча группы В, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 8:6 в пользу португальцев, которые выиграли все матчи квартета.

В другом матче группы сборная Украины по пенальти уступила команде Турции — 6:7 (1:3), а в матче группы А сборная Испании переиграла команду Белоруссии со счетом 3:2.

Финальный матч Евролиги между сборными России и Португалии пройдет в воскресенье, 8 сентября, и начнется в 20:00. За третье место на турнире поспорят команды Испании и Италии, которые заняли вторые строчки в таблицах своих групп. Сборная Белоруссии сыграет с командой Турции за пятое место, а команды Украины и Швейцарии поспорят за седьмую позицию.