Серена Уильямс проиграла в финале US Open

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Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 и продлился один час и 41 минуту. При этом во второй партии Андрееску вела со счетом 5:1, но американка сумела отыграть матчбол.

Для 19-летней канадки это первая в карьере победа на турнирах серии «Большого шлема». В текущем сезоне спортсменка ни разу не уступила теннисистке из топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).