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10:17 (мск), источник: Sport24

Серена Уильямс проиграла 4-й подряд финал на «Шлемах». На этот раз 19-летней Бьянке Андрееску

Канадка — новая суперзвезда.

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Путь к очередному финалу «Большого шлема» для Серены Уильямс получился легким. Американка за шесть матчей отдала только один сет и кажется совсем не заметила никого из соперниц. У Бьянки Андрееску ситуация похожая. Она проиграла всего лишь два сета, но не это интересно.

Присутствия канадки в главном матче US Open мало кто ожидал. Хотя сезон она проводит круто. Начинала за пределами первой сотни мирового рейтинга, а после турнира уже станет минимум 9-й ракеткой.

Теннисистки уже встречались в финале Rogers Cup в Торонто, но борьбы там не было. Серена снялась. Но прошел месяц и Уильямс уже не беспокоят болячки, а значит, что так просто канадке не будет. Серене не хватает 24-й победы на «Шлеме» для повторения рекорда Маргарет Корт, а 19-летней Андрееску просто победы в своем первом большом финале.

И второй намного легче в психологическом плане. Просто списывать со счетов никогда никого нельзя. Если не верите, то вспомните финал Уимблдона, который Уильямс бездарно проиграла Симоне Халеп. Тогда в румынку тоже никто не верил.

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Начался матч по уимблдонскому сценарию. Серена сразу же отдала Андрееску первый гейм на своей подаче. Хотя начала-то здорово. Сразу же сделала эйс, потом заставила ошибиться канадку в приеме и после кросса, но две двойные уже никуда не годились.

Раскачаться удалось только к третьему гейму. Уильямс красиво прострелила с хафкорта по линии навылет — 2:1. Но это, как оказалось, ничего не значило. Бьянка превосходила ее в скорости, постоянно путала американку в смене длины ударов и допускала гораздо меньше ошибок.

Первый сет Уильямс почти спасла в сложнейшем восьмом гейме, уйдя с пяти сетболов. Андрееску своим резаным ударом заставила ее отправить мяч в сетку и заработала скрытый сетбол — 30:40, но потом на помощь Серене пришли подачи, а гейм завершился прострелом по свободной линии навылет — 4:3.

Но канадка продолжала уверенно брать геймы на своей подаче, а Уильямс вместо борьбы в следующем же допустила очередную двойную ошибку и отдала первую партию — 6:3.

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Совершенно раскоординированная и почти плачущая Серена продолжала давать двойные и 2:0 в пользу Андрееску на старте второго сета начали приближать ее к победе. В третьем гейме, правда, Уильямс впервые выиграла на подаче соперницы, но там больше повезло — мяч попал в трос и попал под сетку.

Следующие три гейма подряд Андрееску спокойно взяла — 5:1. И вышла подавать на матч. Канадка при всех ошибках добралась до матчбола после неудачи американки на приеме слева по линии — 40:30, но Серена не была бы собой, если перестала бы бороться. Бьянка ошиблась с бэкхенда и Уильямс сделала обратный брейк — 5:2.

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После этого все слезы ушли и Серена вернулась в игру, взяв тоже три гейма подряд — 5:5. К ней вернулась первая подача и поддержка трибун. Больше, пожалуй, ничего интересного американка не продемонстрировала.

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Казалось, что Андрееску посыпалась и никакого титула ей не видать, но она собралась сначала на своей подаче, а потом глубоким ударом заработала двойной матчбол. Уильямс отыграла косой подачей только один — 30:40, а потом канадка уложила мяч под заднюю линию и счастливая побежала взбираться по лестнице, чтобы обнять свою команду.

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