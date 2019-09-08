Андрееску извинилась перед болельщиками US Open за победу над Сереной Уильямс

Источник: AP 2019

19-летняя канадка впервые в карьере участвовала в Открытом чемпионате США, впервые в карьере преодолела барьер второго круга турнира «Большого шлема», а в финале взяла верх над американкой 6:3, 7:5.

— Сложно описать словами, но я очень благодарна, — сказала Андрееску. — Я очень усердно трудилась ради этого момента. В этом году мои мечты сбылись. Я получила возможность сыграть против Серены, настоящей легенды спорта. Это было невероятно.

Это было непросто. Я старалась выйти на корт в наилучшей форме, старалась не думать, против кого я играю. Это было непросто, но я очень горжусь тем, как справилась с этим.

— Когда во втором сете счет сравнялся, что вам нужно было преодолеть?