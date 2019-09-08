Селехметьева не смогла выйти в финал юниорского US Open
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал юниорского разряда Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал юниорского разряда Открытого чемпионата США, который проходит в
Селехметьева в полуфинальном матче уступила колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.