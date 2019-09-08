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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Селехметьева не смогла выйти в финал юниорского US Open

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал юниорского разряда Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Селехметьева в полуфинальном матче уступила колумбийке Марии Камиле Осорио Серрано со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

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