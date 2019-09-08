Скандалист и миллионер: как «поганый русский» вернул нам веру в теннис

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В своем первом финале турнира серии Большого шлема россиянин встретится с Рафаэлем Надалем. До этого лучшим результатом в подобных турнирах для Медведева был выход в четвертый круг — на Australian Open в этом году. В Уимблдоне он не мог преодолеть третий круг, а на Roland Garros неизменно проигрывал в первом матче основной сетки.

В пятерке богатейших теннисистов в России

До начала этого сезона в копилке призовых у Даниила было немногим более 2,6 миллиона долларов. Две тысячи девятнадцатый год получился для Медведева очень удачным — самым удачным в карьере. К концу августа он смог заработать больше, чем до этого с 2014 года: 3,4 миллиона долларов. На данный момент сумма его призовых составляет почти 6,1 миллиона долларов.

Она может дойти почти до десяти миллионов долларов по итогам US Open. Выход в финал уже обеспечил Даниилу 1,9 миллиона призовых. Победа над Надалем удвоит эту сумму и принесет россиянину 3,85 миллиона долларов.

В любом случае Медведев станет пятым в рейтинге самых богатых теннисистов в истории России, уступив лишь Михаилу Южному (13,9 миллиона долларов), Марату Сафину (14,4 миллиона долларов), Николаю Давыденко (16,2 миллиона долларов) и, конечно, Евгению Кафельникову (23,9 миллиона долларов).

Правда, не все так красиво, как нам показывают. На руки теннисисты получают куда меньшие деньги — в большинстве европейских стран и в США почти половину призовых съедают высокие налоги, а ведь надо тратиться еще и на перелеты, проживание, зарплату команде из тренеров, врачей и массажистов, pr-менеджеров, просто менеджеров. Что-то компенсируется спонсорскими контрактами, но эта информация, в отличие от призовых, закрыта.

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Палец ценой в девять тысяч долларов

В случае Медведева тратиться приходится не только на налоги, жизнь в Монако и команду с перелетами, но и на постоянные штрафы. Даниил — один из самых «плохих парней» мирового тенниса. Его постоянно сопровождают скандалы, от которых страдает не только репутация, но и кошелек.

Взять хотя бы этот US Open. В матче третьего круга, когда у Медведева не складывалось на одной из подач, он сорвал злость на мальчике, который с небольшой задержкой принес ему полотенце, чтобы вытереть вспотевший лоб. Медведев резко вырвал полотенце из рук болбоя и швырнул его на корт. Судья посчитал это неспортивным поведением и наказал россиянина предупреждением.

На этом история не закончилась. Несогласный с наказанием Медведев сначала метнул ракетку в сторону судьи на вышке, а потом назвал его чудаком, уточнив, что такое определение можно отнести ко всем судьям. За эту выходку Медведева невзлюбила американская публика и принялась болеть за его соперника, самого Даниила постоянно освистывая. В какой-то момент российский теннисист не выдержал и тайком от арбитра показал трибунам средний палец. Если кто-то не увидел этот жест сразу, то точно разглядел на повторе, который режиссер трансляции любезно вывел на большие экраны, расположенные на стадионе. Публика принялась морально уничтожать Даниила.

Несмотря на давление, Медведев выиграл матч, после которого в коротком интервью по громкой связи принялся благодарить болельщиков за эмоции, которые они ему подарили. Теннисист признался, что без такой реакции вряд ли выиграл бы матч — троллинг 99 уровня.

Эти выходки обошлись российскому теннисисту в девять тысяч долларов штрафа, которые вычтут из его призовых. До этого он уже успел нахватать штрафов на десять тысяч долларов, так что итоговый гонорар станет меньше как минимум на 19 тысяч, если россиянин ничего не учудит в финале.

Расизм, подкуп, потасовки

Нынешний скандал — далеко не единственный с участием Медведева.

В 2018 году он чуть не набросился на своего соперника Стефаноса Циципаса. Греческий теннисист, раздосадованный ходом встречи, в разговоре со своим тренером излишне громко и несколько раз назвал Медведева «поганым русским». Даниил не сдержался и пошел в сторону Циципаса, предъявляя ему претензии. Стычки удалось избежать только благодаря судье, спустившемуся с вышки: он не позволял Медведеву пройти к сопернику. В итоге Медведева оштрафовали на 14,5 тысячи долларов.

В 2017 году на Уимблдоне Медведеву показалось, что судья на вышке предвзято к нему относится: все спорные моменты, по его мнению, трактовались в пользу соперника. Медведев несколько раз обращался к арбитру и даже отказывался продолжать встречу, пока не вызовут супервайзера и не сменят судью. Этого не произошло. Россиянин проиграл, а после матча принялся кидать в сторону вышки монетки, видимо, намекая на нечистоплотность судьи. Эта выходка стоила игроку 14,5 тысячи долларов.

В 2016 году на одном из турниров в США Медведев встречался с темнокожим теннисистом Дональдом Янгом. Матч обслуживал темнокожий судья. Когда Медведеву в очередной раз показалось, что его засуживают, он в адрес арбитра произнес фразу: «Я знаю, вы с ним друзья, я уверен в этом». Супервайзер посчитал это высказывание расистским, Медведева сняли с матча и дисквалифицировали с турнира. Дополнительного штрафа не было, просто теннисист не получил ни копейки премиальных.