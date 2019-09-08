Медведев достиг потолка или станет лидером на годы?
В карьере российского теннисиста начинается самый тяжелый период.
В карьере российского теннисиста начинается самый тяжелый период.
Даниил Медведев стал главной звездой открытого чемпионата США, независимо от исхода воскресного финала против Рафаэля Надаля. Получить первый в карьере титул турнира «Большого шлема», безусловно, очень важно для 23-летнего россиянина. За всю историю нашего тенниса только два представителя России — Евгений Кафельников и Марат Сафин — добивались такой чести. Даниил в любом случае достиг невероятного. И вопрос только в том, станет ли его подвиг в
К сожалению, наш теннисист выйдет на корт в ранге аутсайдера. Несмотря на суперсерию из 20 побед в 22 последних матчах и четвертый финал за шесть недель. Именно огромная физическая нагрузка в нынешнем сезоне может лишить Медведева сил в самый нужный момент. Даниил провел в этом году же 66 встреч (и одержал 50 побед) — больше, чем кто бы то ни было в мужском туре. Для сравнения, Надаль отыграл 53 матча при 47 победах (причем в трех случаях соперники не вышли на корт по состоянию здоровья). Подобный марафон россиянина — это не шутки, особенно если учесть, что теннисистам ради выступлений приходится мотаться по всему миру. Медведев, к примеру, выступил уже в 20 городах.
В игровых видах спорта есть мнение, что молодых игроков не надо беречь от нагрузок. Дескать, организм восстанавливается быстро и главное лекарство для него — соревновательный адреналин. Действительно мы видим, что преодоление физических недугов дает Даниилу возможность проявить характер, что благотворно сказывается на результате. Однако Надаль — первый соперник
Надаль летит к 19-му карьерному титулу на мэджоре. До рекорда Федерера в 20 титулов — рукой подать. И для того, чтобы остановить испанца в такой момент, надо показать на корте нечто невероятное. 11 августа в финале турнира в Монреале Рафаэль разобрался с Медведевым необычайно легко. При всех этих раскладах у Даниила только один козырь — на ним не довлеет вообще никакого груза ответственности за результат. О молодец при любом исходе. Надаль, конечно, проверенный ветеран. Но плохие матчи случаются даже у самых величайших.
Надо также понимать, что в
С одной стороны — момент для атаки на лидеров мужского тура сейчас неплохой. Джоковичу — 32 года, Надалю — 33, в Федереру — вообще 38. Все они очень давно на вершине. Достаточно сказать, что эти же самые игроки находились в топе рейтинга и десять лет назад. Никто не вечен, какими бы гениями они не были. Другой вопрос, что Джокович и Надаль сейчас озабочены рекордом по количеству «Шлемов», и просто так обороты в ближайшие пару лет не сбросят. Присоседиться к «большой тройке» в последнее время пытались многие. Энди Маррею на
За последние семь лет в мужских финалах мэджоров играли семь игроков, не относящиеся к «большой четверке». И практически никому из них не удалось развить успех — в большинстве своем они сейчас балансируют на грани первой двадцатки.
Очевидно, что молодые и дерзкие сейчас будут атаковать вершины рейтинга ATP. Даниил Медведев, Стефанос Циципас или Александр Зверев, а может и более молодые ребята, рано или поздно сместят нынешних лидеров. Но провозглашать