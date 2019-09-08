Медведев достиг потолка или станет лидером на годы?

Источник: Спорт-Экспресс

Даниил Медведев стал главной звездой открытого чемпионата США, независимо от исхода воскресного финала против Рафаэля Надаля. Получить первый в карьере титул турнира «Большого шлема», безусловно, очень важно для 23-летнего россиянина. За всю историю нашего тенниса только два представителя России — Евгений Кафельников и Марат Сафин — добивались такой чести. Даниил в любом случае достиг невероятного. И вопрос только в том, станет ли его подвиг в Нью-Йорке плацдармом для новых вершин, или окажется главным триумфом карьеры.

Каковы шансы в финале?

К сожалению, наш теннисист выйдет на корт в ранге аутсайдера. Несмотря на суперсерию из 20 побед в 22 последних матчах и четвертый финал за шесть недель. Именно огромная физическая нагрузка в нынешнем сезоне может лишить Медведева сил в самый нужный момент. Даниил провел в этом году же 66 встреч (и одержал 50 побед) — больше, чем кто бы то ни было в мужском туре. Для сравнения, Надаль отыграл 53 матча при 47 победах (причем в трех случаях соперники не вышли на корт по состоянию здоровья). Подобный марафон россиянина — это не шутки, особенно если учесть, что теннисистам ради выступлений приходится мотаться по всему миру. Медведев, к примеру, выступил уже в 20 городах.

В игровых видах спорта есть мнение, что молодых игроков не надо беречь от нагрузок. Дескать, организм восстанавливается быстро и главное лекарство для него — соревновательный адреналин. Действительно мы видим, что преодоление физических недугов дает Даниилу возможность проявить характер, что благотворно сказывается на результате. Однако Надаль — первый соперник топ-уровня, с которым Медведев столкнется на нынешнем US Open. При всем уважении к находящемуся не в форме Стэну Вавринке. На одном характере Рафу не пройдешь, тем более, что он сейчас на подъеме, и проиграл на пути к финалу всего один сет.

Надаль летит к 19-му карьерному титулу на мэджоре. До рекорда Федерера в 20 титулов — рукой подать. И для того, чтобы остановить испанца в такой момент, надо показать на корте нечто невероятное. 11 августа в финале турнира в Монреале Рафаэль разобрался с Медведевым необычайно легко. При всех этих раскладах у Даниила только один козырь — на ним не довлеет вообще никакого груза ответственности за результат. О молодец при любом исходе. Надаль, конечно, проверенный ветеран. Но плохие матчи случаются даже у самых величайших.

Чего ждать в концовке сезона?

По-хорошему Даниилу надо взять паузу на две-три недели, чтобы привести в порядок свое здоровье. Если все время играть на обезболивающих, то сгоришь очень быстро. Но не все так просто. Во-первых, у Медведева есть обязательства по выступлению в Санкт-Петербурге (с 16 сентября) и в Москве (с 14 октября). Кроме того, в ближайшее время ему необходимо защитить 925 очков — иначе вылет из Топ-4, куда Даниил попадет в понедельник, более чем вероятен. Да, лучший теннисист России уже гарантировал себе место на итоговом турнире ATP, что сулит немалые деньги и прибавку в рейтинге. Но для того, чтобы остаться в элите, надо пахать дальше. Возможности отдыхать у Медведева просто нет.

Надо также понимать, что в Нью-Йорке Даниил серьезно прокачал свою известность, и теперь с ним будет рубиться абсолютно каждый соперник. Легких побед больше ждать не приходится, а это значит, что в финальном отрезке сезона Медведеву потребуются дополнительные силы. Вопрос — где их взять, и насколько серьезны повреждения, на которые Даниил жаловался в Нью-Йорке. С одно стороны — тянуть с лечением травм нельзя, с другой — если выпасть из соревновательного ритма, есть риск больше никогда уже не вернуться на нынешний уровень.

Станет ли Даниил лидером рейтинга?

С одной стороны — момент для атаки на лидеров мужского тура сейчас неплохой. Джоковичу — 32 года, Надалю — 33, в Федереру — вообще 38. Все они очень давно на вершине. Достаточно сказать, что эти же самые игроки находились в топе рейтинга и десять лет назад. Никто не вечен, какими бы гениями они не были. Другой вопрос, что Джокович и Надаль сейчас озабочены рекордом по количеству «Шлемов», и просто так обороты в ближайшие пару лет не сбросят. Присоседиться к «большой тройке» в последнее время пытались многие. Энди Маррею на какое-то время даже удалось превратить ее в «четверку». Но где сейчас Маррей?

За последние семь лет в мужских финалах мэджоров играли семь игроков, не относящиеся к «большой четверке». И практически никому из них не удалось развить успех — в большинстве своем они сейчас балансируют на грани первой двадцатки. Хуан-Мартин Дель Потро сейчас 16-й в рейтинге, Кевин Андерсон — 17-й, Милош Раонич — 22-й, Марин Чилич — 23-й, Стэн Вавринка — 24-й. И только Доминик Тим сражается с Медведевым за четвертую позицию, да Кей Нишикори пока что седьмой. Это к тому, что на уровне элиты недостаточно блеснуть один или два раза — надо стабильно показывать высокие результаты. Готов ли к этому Даниил — не знает сейчас никто.