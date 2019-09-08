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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рекорд все дальше от Серены». Что пишут в США

После финала US Open, в котором Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску (3:6, 5:7), американские СМИ хвалят новую звезду и сокрушаются по поводу беспомощности 37-летней суперзвезды.

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Источник: Спорт-Экспресс

USA Today: Серену было просто не узнать

24 тысячи болельщиков и герцогиня сассекская Меган собрались на Арене Артура Эша прохладным сентябрьским вечером, чтобы стать свидетелями коронации Серены Уильямс. Но вместо этого они увидели, возможно, одно из самых сокрушительных поражений в блистательной карьере теннисистки. Счет 6:3, 7:5 отражает абсолютное бесстрашие и решимость канадской теннисистки Бьянки Андрееску. А Серену временами было просто не узнать. Так она и осталась с 23 титулами на турнирах «Большого шлема», в шаге от рекорда Маргарет Корт. Серена отчаянно хотела повторить это достижение на US Open, где ее любят больше всего на свете, и в присутствии королевской особы Меган Маркл в ее ложе. Не получилось. Но это вовсе не означает, что Серена не величайшая теннисистка в истории. Потому что она ею действительно является.

ESPN: Единственный человек, кого Андрееску не шокировала своей победой на US Open, — она сама

По ходу турнира Бьянка Андрееску рассказала журналистам, что лет в 15 выписала себе фальшивый чек за победу на US Open. Она все еще хранит его, но теперь может заменить на настоящий. В субботу на «Артуре Эше», где многие болельщики с трудом произносили ее фамилию, 19-летняя теннисистка выиграла финал US Open, став первой канадкой, победившей на мэйджоре. И сделала она это, одолев Серену Уильямс, снова провалившую попытку завоевать свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема». Андрееску приехала в Нью-Йорк одной из теннисисток, за которыми надо следить, а уезжает новой суперзвездой и наследницей Серены Уильямс.

The Undefeated: Рекорд все дальше от Серены

Новая волна игроков, которые вдохновлялись игрой Серены Уильямс, теперь стоят на ее пути к истории. Молодые, свирепые звезды, которые хотят доминировать так же, как сама Уильямс. И это оставляет вопросы. Серена вновь завершает сезон, не догнав Маргарет Корт по числу побед на мэйджорах. Сможет ли она вообще теперь это сделать? Или четыре проигранных финала на турнирах «Большого шлема» за два года четырем разным соперница говорят о том, что окно медленно закрывается?

New York Times: Пора поверить в силу визуализации

Если вы так и не признали силу визуализации, сейчас самое время начать. Эта техника прекрасно сработала для Бьянки Андрееску, 19-летней канадки, которая на протяжении нескольких лет закрывала глаза и представляла, как выигрывает Открытый чемпионат США у Серены Уильямс. В субботу днем с широко открытыми глазами и точно направленными ударами она вышла на корт и сделала это.

Этот финал стал очередным разочарованием для Серены Уильямс, без сомнений, величайшей теннисистки свой эпохи. Но против Андрееску она допустила слишком много ошибок, трижды давала двойные на брейк-пойнтах и плохо подавала первым мячом.

Tennis.com: Почему Серена Уильямс проигрывает финалы

Это из-за рекорда? Из-за момента? Из-за соперниц? Или все вместе взятое?

Разочарование Серены Уильямс после четвертого проигранного финала на «Большом шлеме» подряд можно понять. Были времена, когда ее умение побеждать в таких важных матчах, были ее визитной карточкой. С этим талантом ничего не могли поделать даже самые яркие и ее соперницы. С 1999-го по 2015-й Серена выиграла 21 из 25 финалов. Два из четырех поражений она потерпела от сестры Винус, еще два — от Марии Шараповой, за что Уильямс-младшая наказывала россиянку в течение следующих 15 лет. Она могла проиграть где-нибудь в Ухани или Цинциннати, но на «Больших шлемах» все было иначе. Сейчас же ситуация перевернулась. Против Андрееску Серена, казалось, и не хотела выбраться из пассивной, медленной, нервной игры.

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