Пес-предсказатель спрогнозировал победителя финала US Open между Надалем и Медведевым

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Бэйли предложили выбрать одну из мисок с едой, у каждой из которых стояли фотографии теннисистов. Изначально пес пошел к миске Надаля, но в последний момент свернул в сторону, выбрав Медведева.
Добавим, что накануне собака Кхалиси выбирала победителя женского финала и не ошиблась, указав на канадку Бьянку Андрееску, которая в конечном итоге обыграла американку Серену Уильямс (6:3, 7:5).
Встреча Надаля и Медведева состоится 8 сентября и начнется в 23:00 по московскому времени.