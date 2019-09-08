Пес-предсказатель спрогнозировал победителя финала US Open между Надалем и Медведевым

Соответствующее видео в твиттере разместила пресс-служба турнира.

Бэйли предложили выбрать одну из мисок с едой, у каждой из которых стояли фотографии теннисистов. Изначально пес пошел к миске Надаля, но в последний момент свернул в сторону, выбрав Медведева.

Добавим, что накануне собака Кхалиси выбирала победителя женского финала и не ошиблась, указав на канадку Бьянку Андрееску, которая в конечном итоге обыграла американку Серену Уильямс (6:3, 7:5).