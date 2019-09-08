Соболенко и Мертенс выиграли женский парный разряд US Open

Первая партия финального матча прошла в равной борьбе, но в концовке нервы оказались крепче у Арины Соболенко и Элизе Мертенс, которые победили 7:5. Во втором сете соперницы попеременно выходили вперед, Виктория Азаренко и Эшли Барти были близки, чтобы восстановить паритет — вели 5:4, но потом снова успешнее были Арина Соболенко и Элизе Мертенс, которые вновь выиграли с результатом 7:5. Для Арины Соболенко это первый титул на турнирах серии «Большого шлема».