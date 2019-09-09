Медведев проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок длился 4 часа 51 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца. Эта победа стала 19-й для Надаля.
23-летний Медведев стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 лет.
Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации