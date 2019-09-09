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10:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев проиграл в финале турнира «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Поединок длился 4 часа 51 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца. Эта победа стала 19-й для Надаля.

23-летний Медведев стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он пять раз побеждал на турнирах ATP.

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