Медведев проиграл в финале турнира «Большого шлема»

Источник: Reuters

Поединок длился 4 часа 51 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца. Эта победа стала 19-й для Надаля.

23-летний Медведев стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 лет.