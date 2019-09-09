В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!
Даниил Медведев в финале US Open. Год назад он не входил в число сеяных на этом соревновании и, выиграв накануне его старта скромный турнир в
Но на самом деле главное было скрыто от посторонних глаз. Как признавался сам Даниил, только в прошлом году он стал
Это помогло совершить настоящий прорыв в нынешнем сезоне. Сыграла свою роль и свадьба — Медведев женился прошлой осенью, перед матчами Кубка Дэвиса. На Australian Open россиянину не повезло с сеткой, там он попал на Новака Джоковича в 4-м круге и проиграл ему в четырёх сетах. Зато Даниил неожиданно взял у него реванш на грунте — покрытии, где до этого сезона он выиграл всего два матча! В этом году Медведев одержал 8 побед на грунте за два турнира, выйдя в полуфинал «Мастерса» в
Затем у Даниила наступил временный спад, но с приездом в США он обрёл второе дыхание. Выступления в Вашингтоне Медведев начал 10-й ракеткой мира, а через три недели уже был пятым! Он выиграл 14 матчей, потерпев 2 поражения в финалах, и завоевал свой дебютный титул на «Мастерсе» — в Цинциннати. Одним из победивших его во время этой серии был как раз соперник по финалу Открытого чемпионата США — Рафаэль Надаль. Состоялся их поединок в финале «Мастерса» в Монреале, и Даниил тогда взял всего три гейма (3:6, 0:6). Но там и ветер сильно мешал Медведеву, и с Надалем он играл впервые. Здесь шансов у россиянина явно должно было быть больше.
При этом, конечно, неопытность Медведева играла против него. Теннисист, впервые вышедший в финал турнира «Большого шлема», не может быть готов к неизбежно возникающим во время него стрессовым ситуациям так же хорошо, как 18-кратный чемпион этих соревнований. Были у Даниила проблемы и физического характера, проявлявшиеся в большей части матчей на этом US Open — и это тоже неудивительно с учётом того, что за неполные шесть недель он провёл больше 20 поединков. С другой стороны, на стороне Медведева молодость — а это означает готовность больше рисковать и в целом действовать нестандартнее и раскрепощённее в различных игровых ситуациях.
Однако плохо вошёл в игру как раз Надаль. Ему пришлось отыгрывать
Надаль за всю карьеру считаное количество раз проигрывал с 2:0 по партиям в свою пользу. В третьем круге US Open — 2015 он уступил Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. В финале «Мастерса» в Майами в 2005-м Рафаэль проиграл Роджеру Федереру — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 3:6, 1:6. При этом Медведев пока в принципе ни разу не побеждал в пяти сетах. Он четыре раза доходил в матчах на турнирах «Большого шлема» до пятой партии и во всех четырёх случаях терпел поражение — в том числе на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в этом году. Соответственно статистика была совсем не в пользу Даниила.
Но сдаваться Медведев не собирался, хотя после брейка Надаля в середине третьей партии подумалось, что борьба почти завершена. А Даниил считал иначе — и сразу сделал обратный брейк, после чего спас свой гейм с двух скрытых матчболов, поймал кураж и избежал даже
На старте решающей партии Рафаэль вытащил подачу с трёх
«В первую очередь хочу поздравить Рафу с его 19 титулами. Всё, что ты сделал для тенниса, — это неповторимо. Это большое дело. В третьем сете я подумал, что минут через 20 мне уже говорить речь, но у меня пошла игра, и дело затянулось на пять сетов. Хочу сказать болельщикам, что я, наверное, пошёл не тем путём по отношению к вам. Хочу перед вами извиниться. Я уже говорил это по ходу турнира с негативным оттенком, а теперь скажу то же самое в хорошем смысле — вы мне придавали электрический заряд и заставляли играть дальше. Хочу поблагодарить свою команду, всех болельщиков, моих родителей. Может, я
«Первое, что бы я хотел отметить после этого потрясающего матча, — прекрасную игру, которую показал сегодня Даниил. Он уже 4-й в мире, это невероятный прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый для меня. Хочу всех поблагодарить. Это великолепный стадион, и выступать перед такими замечательными зрителями — это
Да, Медведев потерпел поражение, но это был более чем достойный дебютный финал турнира «Большого шлема». Даниил не сдался, когда матч складывался не в его пользу, смог переломить ход игры и сражался до последнего, хотя его соперником был один из величайших теннисистов в истории. И это придаёт уверенности в том, что финалы «Шлемов» у Медведева ещё будут — и финалы победные.
Надаль же теперь всего в одном мэйджоре от Роджера Федерера. У него 19 титулов на «Шлемах», а у Роджера — 20. Более того, Рафаэль очень близок к тому, чтобы отобрать у Новака Джоковича первую строчку. В рейтинге 52 недель испанец будет уступать сербу 640 очков, но в чемпионской гонке он впереди почти на 2 тыс. Защищать до конца года Надалю совершенно нечего, и с учётом травмы Джоковича очень вероятно, что первым сезон закончит именно Рафаэль.
Артем Тайманов