В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец

Источник: Reuters

Медведев изменил подход к игре. И это дало результат за один год

Даниил Медведев в финале US Open. Год назад он не входил в число сеяных на этом соревновании и, выиграв накануне его старта скромный турнир в Уинстон-Сейлеме, поднялся с 57-й строчки на 36-ю. В Нью-Йорке россиянин дошёл до третьего круга, где без вариантов уступил Борне Чоричу, а главным успехом Медведева в том сезоне стала победа на турнире в Токио и финиш в топ-20.

Но на самом деле главное было скрыто от посторонних глаз. Как признавался сам Даниил, только в прошлом году он стал по-настоящему серьёзно относиться к теннису, к подготовке, к вопросу восстановления между матчами. «В этом сезоне стал более профессиональным. Я начал подчинять теннису всё, что делаю в своей жизни. Естественно, есть какие-то жертвы. Кому-то это, может, не нравится, но за счёт этого я продвигаюсь вперёд», — это Медведев говорил во время Кубка Кремля — 2018. Действительно ещё пару лет назад он не особенно задумывался о питании, о графике тренировок, а лучшим способом восстановления считал отдых на диване.

Прорыв Даниила в топ-5

Это помогло совершить настоящий прорыв в нынешнем сезоне. Сыграла свою роль и свадьба — Медведев женился прошлой осенью, перед матчами Кубка Дэвиса. На Australian Open россиянину не повезло с сеткой, там он попал на Новака Джоковича в 4-м круге и проиграл ему в четырёх сетах. Зато Даниил неожиданно взял у него реванш на грунте — покрытии, где до этого сезона он выиграл всего два матча! В этом году Медведев одержал 8 побед на грунте за два турнира, выйдя в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло и финал Барселоны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2F2vH_p34N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2F2vH_p34N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2F2vH_p34N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-07T01:26:01+00:00">6 Сен 2019 в 6:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем у Даниила наступил временный спад, но с приездом в США он обрёл второе дыхание. Выступления в Вашингтоне Медведев начал 10-й ракеткой мира, а через три недели уже был пятым! Он выиграл 14 матчей, потерпев 2 поражения в финалах, и завоевал свой дебютный титул на «Мастерсе» — в Цинциннати. Одним из победивших его во время этой серии был как раз соперник по финалу Открытого чемпионата США — Рафаэль Надаль. Состоялся их поединок в финале «Мастерса» в Монреале, и Даниил тогда взял всего три гейма (3:6, 0:6). Но там и ветер сильно мешал Медведеву, и с Надалем он играл впервые. Здесь шансов у россиянина явно должно было быть больше.

Первый финал против 18 титулов

При этом, конечно, неопытность Медведева играла против него. Теннисист, впервые вышедший в финал турнира «Большого шлема», не может быть готов к неизбежно возникающим во время него стрессовым ситуациям так же хорошо, как 18-кратный чемпион этих соревнований. Были у Даниила проблемы и физического характера, проявлявшиеся в большей части матчей на этом US Open — и это тоже неудивительно с учётом того, что за неполные шесть недель он провёл больше 20 поединков. С другой стороны, на стороне Медведева молодость — а это означает готовность больше рисковать и в целом действовать нестандартнее и раскрепощённее в различных игровых ситуациях.

Однако плохо вошёл в игру как раз Надаль. Ему пришлось отыгрывать брейк-пойнт в стартовом гейме, а при 1:1 на брейк-пойнте он допустил грубую ошибку, что вообще нехарактерно для него — обычно все ключевые очки Рафаэль проводит максимально внимательно, показывая на них свой лучший теннис. Однако сразу после этого испанец сделал обратный брейк. Игровое преимущество перешло к Надалю, и хотя Медведев держался до последнего, в самой концовке испанец всё-таки снова взял подачу соперника. Во втором сете у Даниила были проблемы с первой подачей, и это стало важнейшим фактором. По игре россиянин здесь если и уступал, то совсем чуть-чуть, но отсутствие лёгких очков с первой подачи сыграло свою роль. В итоге Рафаэль сделал один брейк, и этого ему хватило, чтобы получить огромное преимущество — 2:0 по сетам.

Надаль за всю карьеру считаное количество раз проигрывал с 2:0 по партиям в свою пользу. В третьем круге US Open — 2015 он уступил Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6. В финале «Мастерса» в Майами в 2005-м Рафаэль проиграл Роджеру Федереру — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 3:6, 1:6. При этом Медведев пока в принципе ни разу не побеждал в пяти сетах. Он четыре раза доходил в матчах на турнирах «Большого шлема» до пятой партии и во всех четырёх случаях терпел поражение — в том числе на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в этом году. Соответственно статистика была совсем не в пользу Даниила.

Медведев не сдался. И это было прекрасное зрелище

Но сдаваться Медведев не собирался, хотя после брейка Надаля в середине третьей партии подумалось, что борьба почти завершена. А Даниил считал иначе — и сразу сделал обратный брейк, после чего спас свой гейм с двух скрытых матчболов, поймал кураж и избежал даже тай-брейка, взяв подачу испанца при счёте 6:5! Медведев продолжил играть вдохновенно и в четвёртом сете, а Надаль явно сбавил. Удары 18-кратного чемпиона «Шлемов» стали более короткими, участились срывы — и в конце концов Даниил сделал брейк с 40:15, реализовав сетбол невероятным приёмом через коридор в угол корта.

На старте решающей партии Рафаэль вытащил подачу с трёх брейк-пойнтов, а вскоре Даниил отдал свой гейм с 40:0. Это было очень обидно, но настоящей катастрофой стал второй брейк испанца, который повёл со счётом 5:2 и вышел подавать на матч. Вновь показалось, что на этом уже всё, и вновь Медведев проявил характер. Он вцепился в подачу Надаля, а на брейк-пойнте испанец неожиданно допустил двойную (правда, первой подачи его лишили за затяжку времени). Затем Даниил взял свою подачу, отыграв два матчбола, и даже заработал брейк-пойнт на 5:5, но тут уже Рафаэль собрался и здорово провёл последние розыгрыши, добившись победы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2LU7cOJWo9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2LU7cOJWo9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2LU7cOJWo9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-09T04:26:03+00:00">8 Сен 2019 в 9:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У меня пошла игра, и дело затянулось на пять сетов»

«В первую очередь хочу поздравить Рафу с его 19 титулами. Всё, что ты сделал для тенниса, — это неповторимо. Это большое дело. В третьем сете я подумал, что минут через 20 мне уже говорить речь, но у меня пошла игра, и дело затянулось на пять сетов. Хочу сказать болельщикам, что я, наверное, пошёл не тем путём по отношению к вам. Хочу перед вами извиниться. Я уже говорил это по ходу турнира с негативным оттенком, а теперь скажу то же самое в хорошем смысле — вы мне придавали электрический заряд и заставляли играть дальше. Хочу поблагодарить свою команду, всех болельщиков, моих родителей. Может, я что-то и забыл сказать ещё, но я всегда буду помнить этот момент», — сказал Даниил на церемонии награждения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2LO0yOAM_-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2LO0yOAM_-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2LO0yOAM_-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от US Open (@usopen)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-09T03:32:43+00:00">8 Сен 2019 в 8:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Первое, что бы я хотел отметить после этого потрясающего матча, — прекрасную игру, которую показал сегодня Даниил. Он уже 4-й в мире, это невероятный прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный вечер, незабываемый для меня. Хочу всех поблагодарить. Это великолепный стадион, и выступать перед такими замечательными зрителями — это что-то непередаваемые. Вы видели, сколько было нервов, один из самых напряжённых матчей. Как я начал проигрывать в пятом сете с 5:2. Извините, я очень эмоционален. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира, всех, кто был вокруг нас и помогал нам. Хотел бы ещё вспомнить про Карима Алами, он был директором турнира, мои мысли с его семьёй. И хотел бы поблагодарить свою команду, свою семью, и надеюсь, что увижусь с вами в следующем году», — отметил Рафаэль.

Перспективы Медведева и погоня Надаля за Федерером

Да, Медведев потерпел поражение, но это был более чем достойный дебютный финал турнира «Большого шлема». Даниил не сдался, когда матч складывался не в его пользу, смог переломить ход игры и сражался до последнего, хотя его соперником был один из величайших теннисистов в истории. И это придаёт уверенности в том, что финалы «Шлемов» у Медведева ещё будут — и финалы победные.

Надаль же теперь всего в одном мэйджоре от Роджера Федерера. У него 19 титулов на «Шлемах», а у Роджера — 20. Более того, Рафаэль очень близок к тому, чтобы отобрать у Новака Джоковича первую строчку. В рейтинге 52 недель испанец будет уступать сербу 640 очков, но в чемпионской гонке он впереди почти на 2 тыс. Защищать до конца года Надалю совершенно нечего, и с учётом травмы Джоковича очень вероятно, что первым сезон закончит именно Рафаэль.