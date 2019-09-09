Медведев: Смог дать бой одному из лучших игроков в истории тенниса

В воскресенье Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, уступил Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Для 23-летнего россиянина это был первый в карьере финал турнира Большого шлема.
«Честно говоря, в третьем сете я уже думал, что буду говорить через 20 минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч. Затем вы видели, насколько далеко это зашло», — приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев отметил, что навсегда запомнит свой первый финал турнира серии Большого шлема. «Все лето сложилось для меня потрясающе. Я буду помнить каждую минуту. У меня очень хорошая память, если мы говорим о теннисе. Я точно запомню это, даже когда мне будет 70 лет. Иногда я играл не так хорошо, как хотелось бы, но я вышел в финал, где мне удалось дать бой одному из лучших игроков в истории нашего спорта. Знал, что мне предстоит играть в решающем матче US Open, и что я буду бороться до конца, независимо от счета, чтобы после игры сказать себе: «Хорошо, я сделал все, что мог».
«Надеюсь, что болельщики оценили мою игру. Я чувствовал, что эти ребята хотели еще тенниса. Они подбадривали меня как сумасшедшие. Спасибо им за это», — добавил россиянин.