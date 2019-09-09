Медведев: Смог дать бой одному из лучших игроков в истории тенниса

«Честно говоря, в третьем сете я уже думал, что буду говорить через 20 минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч. Затем вы видели, насколько далеко это зашло», — приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев отметил, что навсегда запомнит свой первый финал турнира серии Большого шлема. «Все лето сложилось для меня потрясающе. Я буду помнить каждую минуту. У меня очень хорошая память, если мы говорим о теннисе. Я точно запомню это, даже когда мне будет 70 лет. Иногда я играл не так хорошо, как хотелось бы, но я вышел в финал, где мне удалось дать бой одному из лучших игроков в истории нашего спорта. Знал, что мне предстоит играть в решающем матче US Open, и что я буду бороться до конца, независимо от счета, чтобы после игры сказать себе: «Хорошо, я сделал все, что мог».