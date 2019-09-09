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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Ночной комментарий финала US Open в исполнении Марата Сафина растащили на мемы

Бывший теннисист Марат Сафин прокомментировал финал Открытого чемпионата США (US Open), в котором встречались россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Манеру ведения репортажа оценили пользователи портала Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

39-летний Сафин неоднократно отклонялся от темы репортажа и активно использовал жаргонизмы. В частности, он открыто поддерживал российского теннисиста и рекомендовал Медведеву «бить в тело» и «подавать по косой». Блог «Глаз Народа» на Sports.ru подобрал наиболее яркие цитаты бывшего теннисиста.

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Когда в кадр трансляции попала американская актриса Кери Рассел, Сафин поспешил порекомендовать сериал с ее участием, добавив, что шоу доступно на Netflix. Появление в телетрансляции болельщика со стаканом пива он сопроводил комментарием «О, пивасик!».

В финале US Open Надаль обыграл Медведева. Это был первый за 14,5 года решающий матч турнира серии «Большого шлема» с участием российского спортсмена. Трансляция матча началась в 23:00 по московскому времени и продлилась почти пять часов.

Сафин — член Международного зала теннисной славы. Он дважды побеждал на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде (в 2000-м в США и в 2005-м в Австралии). Всего в активе россиянина 15 титулов в одиночном разряде и два в парном.

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