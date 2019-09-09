Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.