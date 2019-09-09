Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
Кудерметова, получившая второй номер посева на турнире, в своем стартовом матче обыграла представительницу США Варвару Лепченко — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Следующая соперница россиянки определится в матче американки Кристины Макхейл и бельгийки Грет Миннен.
В другом матче первого круга россиянка Людмила Самсонова со счетом 6:7 (2:7), 4:6 проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс.