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12:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Кудерметова, получившая второй номер посева на турнире, в своем стартовом матче обыграла представительницу США Варвару Лепченко — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Следующая соперница россиянки определится в матче американки Кристины Макхейл и бельгийки Грет Миннен.

В другом матче первого круга россиянка Людмила Самсонова со счетом 6:7 (2:7), 4:6 проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс.

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