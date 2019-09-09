Медведев рассказал, о чем говорил с Надалем после финала US Open

«Не помню всего. Я поздравил его, он поздравил меня с этой неделей и сказал, что я отличный игрок. Я ответил ему то же самое. После я сказал, что, по моему мнению, у них потрясающая конкуренция в “Большой тройке” (кроме Надаля в нее входят серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер — Sport24). Я пожелал ему удачи в борьбе за первенство среди них. Я на самом деле считаю, что у них невероятное противостояние. Весьма интересно наблюдать за ним», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.