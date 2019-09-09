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12:42 (мск), источник: Sport24

Медведев рассказал, о чем говорил с Надалем после финала US Open

Теннисист Даниил Медведев рассказал о своем разговоре с Рафаэлем Надалем после финального матча Открытого чемпионата США.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин уступил 33-летнему испанцу в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Эта победа стала для Надаля четвертой на US Open и 19-й на турнирах «Большого шлема».

«Не помню всего. Я поздравил его, он поздравил меня с этой неделей и сказал, что я отличный игрок. Я ответил ему то же самое. После я сказал, что, по моему мнению, у них потрясающая конкуренция в “Большой тройке” (кроме Надаля в нее входят серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер — Sport24). Я пожелал ему удачи в борьбе за первенство среди них. Я на самом деле считаю, что у них невероятное противостояние. Весьма интересно наблюдать за ним», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

После завершения Открытого чемпионата США Медведев впервые в карьере поднялся на четвертую строчку рейтинга ATP.

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