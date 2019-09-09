Соболенко осталась на 13-м месте, Азаренко опустилась на одну строку в рейтинге WTA

Сейчас в активе первой ракетки Беларуси 2785 очков. На завершившемся вчера US Open Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла парный разряд, победив в финале белорусско-австралийский дуэт Виктория Азаренко / Эшли Барти. Виктория Азаренко опустилась на одну позицию и занимает сейчас 42-е место, имея 1215 очков. Александра Саснович находится на 47-й позиции (1071), Вера Лапко, уже завершившая сезон, на 167-м месте (368).