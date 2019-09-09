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13:01 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко осталась на 13-м месте, Азаренко опустилась на одну строку в рейтинге WTA

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко после финиша открытого чемпионата США сохранила 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сейчас в активе первой ракетки Беларуси 2785 очков. На завершившемся вчера US Open Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла парный разряд, победив в финале белорусско-австралийский дуэт Виктория Азаренко / Эшли Барти. Виктория Азаренко опустилась на одну позицию и занимает сейчас 42-е место, имея 1215 очков. Александра Саснович находится на 47-й позиции (1071), Вера Лапко, уже завершившая сезон, на 167-м месте (368).

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Топ-10 сегодняшнего рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 6501 очко,

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 6125,

3. Элина Свитолина (Украина) — 5032,

4. Наоми Осака (Япония) — 4846,

5. Бьянка Андрееску (Канада) — 4835,

6. Симона Халеп (Румыния) — 4803,

7. Петра Квитова (Чехия) — 4326,

8. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325,

9. Серена Уильямс (США) — 3935,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

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