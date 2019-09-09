«Публика еще не готова к такому». Сафин — о нашумевшем комментарии финала Медведева на Первом канале
От которого болельщики кайфанули.
От которого болельщики кайфанули.
После выхода в финал US Open Даниила Медведева Первый канал внезапно решил показать его матч с Рафаэлем Надалем в прямом эфире. Комментировать игру позвали чемпиона американского мейджора 2000 года, легенду русского тенниса Марата Сафина.
Получилось очень круто. Уровень разбора, лексика и эмоции Сафина заставили большинство болельщиков кайфовать. Марат показал, каким может быть комментарий теннисной встречи. Ну и, конечно, с матчем его повезло.
Sport24 связался с Сафиным и расспросил его о финале, впечатлениях от работы и возможном получении ТЭФИ.
— Ваш комментарий взорвал интернет. Какие у вас эмоции, ощущения от работы на таком матче?
— Я пытался сделать как умею, как мог. Если
— Много получили положительных отзывов, звонков?
— Спасибо, что
— Многие писали, что такая работа Сафина уже сейчас заслуживает ТЭФИ. Будете удивлены есии получите эту награду?
— Конечно, буду удивлен. Спасибо всем, кто оценил мою работу и кому понравилось.
— Что сложнее: провести пять часов на корте или в комментаторской кабине?
— На корте голова отключается, и ты практически ни о чем не думаешь, а в кабинке переживаешь, болеешь, анализируешь. Тяжело держать эмоции. Что касается игры — видно, где Медведеву нужно добавить, что подтянуть, но он молодец. У него большое будущее. У Рафаэля Надаля больше опыта,
— Вас удивило, что Надаль начал сильно нервничать, как только проиграл третий сет?
— Думаю, что Надаль был удивлен, что молодой парень так хорошо играл против него. В
— Мало кто из наших комментаторов критикует игроков во время матча, а вы не стеснялись это делать. Ждете фидбек от самого Даниила?
— Критика бывает разная — есть негативная, а есть положительная, поэтому, думаю, что я никого не обидел, все было по делу. Ни в коем случае не хотел обидеть или задеть Даниила. Все было от души.
— Медведева уже поздравили с хорошим результатом?
— У меня нет его номера, а у него нет моего, поэтому не списывались.
— Медведев в ближайшей перспективе может стать первой ракеткой мира?
— Конечно, может. Ему нужно подтянуть буквально пару моментов и, думаю, в следующем году он будет готов возглавить рейтинг. Уверен, что и конец этого года у него будет продуктивным.
— Есть ли у вас мысли продолжить комментировать теннис на постоянной основе?
— Пока я об этом не думал. Меня позвали буквально за несколько часов. Пока не думаю о том, чтобы комментировать всегда. Если этим заниматься, то нужно делать это профессионально и заниматься этим.
— Может быть, не профессионально даже лучше и душевнее?
— Думаю, что наша публика еще не готова к таким комментариям. Для
— Мемы с вашими цитатами уже видели?
— Друзья прислали. Все нужно делать с юмором. Теннис — живой вид спорта. Конечно, молодым легче было воспринимать мой комментарий, чем взрослым людям.
Максим Алланазаров