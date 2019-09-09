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13:52 (мск), источник: Sport24

«Публика еще не готова к такому». Сафин — о нашумевшем комментарии финала Медведева на Первом канале

От которого болельщики кайфанули.

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Источник: РИА "Новости"

После выхода в финал US Open Даниила Медведева Первый канал внезапно решил показать его матч с Рафаэлем Надалем в прямом эфире. Комментировать игру позвали чемпиона американского мейджора 2000 года, легенду русского тенниса Марата Сафина.

Получилось очень круто. Уровень разбора, лексика и эмоции Сафина заставили большинство болельщиков кайфовать. Марат показал, каким может быть комментарий теннисной встречи. Ну и, конечно, с матчем его повезло.

Sport24 связался с Сафиным и расспросил его о финале, впечатлениях от работы и возможном получении ТЭФИ.

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— Ваш комментарий взорвал интернет. Какие у вас эмоции, ощущения от работы на таком матче?

— Я пытался сделать как умею, как мог. Если что-то не совпадало по цензуре или были какие-то недочеты, прошу не судить меня строго и простить. Я не хочу извиняться, но, вроде, получилось нормально.

— Много получили положительных отзывов, звонков?

— Спасибо, что кто-то понял и оценил, фидбек нормальный, положительного больше, чем негатива. Когда ты профессиональный комментатор, то воспринимаешь все чуть-чуть по-другому, а я работал не только как комментатор, но и как болельщик. Понятно, что у всех восприятие разное, но я опять же не хочу оправдываться. Я такой, какой я есть.

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— Многие писали, что такая работа Сафина уже сейчас заслуживает ТЭФИ. Будете удивлены есии получите эту награду?

— Конечно, буду удивлен. Спасибо всем, кто оценил мою работу и кому понравилось.

— Что сложнее: провести пять часов на корте или в комментаторской кабине?

— На корте голова отключается, и ты практически ни о чем не думаешь, а в кабинке переживаешь, болеешь, анализируешь. Тяжело держать эмоции. Что касается игры — видно, где Медведеву нужно добавить, что подтянуть, но он молодец. У него большое будущее. У Рафаэля Надаля больше опыта, из-за этого Даниил и проиграл, хотя мог бы выиграть, все было у него в руках. Ничего страшного, большие победы еще будут.

— Вас удивило, что Надаль начал сильно нервничать, как только проиграл третий сет?

— Думаю, что Надаль был удивлен, что молодой парень так хорошо играл против него. В какой-то момент давление на испанца возросло, так как он фаворит. Когда против тебя выходить молодой парень, который не хочет сдаваться и бьется — это, конечно, поддавливает на ветеранов и сказывается на психологии.

— Мало кто из наших комментаторов критикует игроков во время матча, а вы не стеснялись это делать. Ждете фидбек от самого Даниила?

— Критика бывает разная — есть негативная, а есть положительная, поэтому, думаю, что я никого не обидел, все было по делу. Ни в коем случае не хотел обидеть или задеть Даниила. Все было от души.

— Медведева уже поздравили с хорошим результатом?

— У меня нет его номера, а у него нет моего, поэтому не списывались.

— Медведев в ближайшей перспективе может стать первой ракеткой мира?

— Конечно, может. Ему нужно подтянуть буквально пару моментов и, думаю, в следующем году он будет готов возглавить рейтинг. Уверен, что и конец этого года у него будет продуктивным.

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— Есть ли у вас мысли продолжить комментировать теннис на постоянной основе?

— Пока я об этом не думал. Меня позвали буквально за несколько часов. Пока не думаю о том, чтобы комментировать всегда. Если этим заниматься, то нужно делать это профессионально и заниматься этим.

— Может быть, не профессионально даже лучше и душевнее?

— Думаю, что наша публика еще не готова к таким комментариям. Для кого-то это нормально, а кому-то режет слух.

— Мемы с вашими цитатами уже видели?

— Друзья прислали. Все нужно делать с юмором. Теннис — живой вид спорта. Конечно, молодым легче было воспринимать мой комментарий, чем взрослым людям. Все-таки теннис у нас смотрят много людей и не всегда молодых.

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Максим Алланазаров

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