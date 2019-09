«Драма, достойная Бродвея»: американцы о поражении Медведева

«Эта драма заслуживает Бродвея!»

Журналисты Associated Press в первую очередь выделили характер российского теннисиста. Проигрывая после второго сета 0−2, Медведев умудрился перевернуть ход встречи и счет сравнять. В пятом сете он даже мог выйти вперед, но ввиду отсутствия опыта — а для Даниила это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере — упустил шанс взять гейм под ноль и отдал его Надалю, чем испанец и воспользовался, доведя игру до своей победы. Подобный переворот американцы окрестили драмой, которую можно ставить в Бродвейском театре.

«Судьба подарила Медведеву финал с Надалем, который получился для обоих теннисистов по-настоящему изнурительным состязанием. Проиграв первые два сета, Медведев изменил свой стиль игры и потряс этим Надаля. Впрочем, за 4 часа и 50 минут Рафаэль все-таки довел дело до своей четвертой победы на US Open. Этот матч — настоящая бродвейская драма», — утверждают авторы заметки.

Также журналисты AP упомянули тот факт, что Надаль максимально приблизился по количеству трофеев «Большого шлема» к швейцарцу Роджеру Федереру. Сейчас двух великих теннисистов разделяет только одна победа. Однако в Associated Press утверждают, что комментарии вроде «Надаль лишь прошел очередного соперника» являются шапкозакидательскими по отношению к Даниилу.

«Трибуны кричали: “Медведев! Медведев!”»

Прошедший US Open стал для Медведева особенным и тем, что у него сложились своеобразные отношения с местной публикой. В определенный момент по ходу турнира американские зрители вступили с теннисистом в конфликт. Впрочем, сам Даниил от него не уходил, а наоборот подкидывал дров. Любое неудачное действие болельщики встречали оглушительными овациями. Медведев же, побеждая своих соперников на пути к финалу, устраивал танцы прямо на корте, нервируя тем самым недовольных фанатов.

«Медведев казался рядовым теннисистом, занимающим четвертое место рейтинга, который пытается подойти к непробиваемой большой тройке Джоковича, Надаля и Федерера. Его билет в финал US Open стал по сути привилегией. Однако игра Даниила перевернула все представления о нем. Это было что-то невообразимое, трибуны скандировали: “Медведев! Медведев!”» — пишут авторы заметки на Washington Post.

«Этому финалу не хватало шума матча Серены с Андрееску»

Накануне финала мужского одиночного разряда стала известная чемпионка US Open в женском разряде, где американка Серена Уильямс сенсационно уступила 19-летней канадке Бьянке Андрееску. Причем для самой Серены это поражений стало уже вторым подряд: год назад она также проиграла в двух сетах японке Наоми Осаке.

«Близок к тому, чтобы войти в клуб чемпионов»

Как уже отмечалось, для Медведева финал в US Open стал первым за все время его участия в турнирах «Большого шлема». Но несмотря на это, американские журналисты уверены, что для 23-летнего российского теннисиста не за горами уже и титул.

«Сейчас он очень близок к тому, чтобы пробиться в клуб чемпионов. По ходу турнира он считался злодеем всего US Open, но когда проиграл Надалю, оказался благородным неудачником, у которого имеется большое будущее. Медведев — противник, который разочаровывает своих соперников, извлекает выгоду из своего нестандартного мышления и поведения на корте», — пишет журналист The New York Times Дэвид Вальдштейн.