Южноафриканский теннисист Андерсон досрочно завершил сезон

«2019 год был очень трудным и разочаровывающим для меня на теннисном корте. Я поговорил со своей командой, проконсультировался с врачами, и мы решили, что наилучшим вариантом будет взять отдых и подготовиться к 2020 году. Это позволит мне пройти лучше пройти реабилитацию и выздороветь», — сказал Андерсон, которого цитирует Рейтер.