Южноафриканский теннисист Андерсон досрочно завершил сезон
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон сообщил, что решил взять паузу на отдых и в нынешнем году больше не выйдет на корт.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон сообщил, что решил взять паузу на отдых и в нынешнем году больше не выйдет на корт.
Андерсон восстанавливается от травмы колена и не участвовал в завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате США. В одиночном рейтинге АТР Андерсон занимает 18-ю позицию.
«2019 год был очень трудным и разочаровывающим для меня на теннисном корте. Я поговорил со своей командой, проконсультировался с врачами, и мы решили, что наилучшим вариантом будет взять отдых и подготовиться к 2020 году. Это позволит мне пройти лучше пройти реабилитацию и выздороветь», — сказал Андерсон, которого цитирует Рейтер.