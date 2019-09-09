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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Южноафриканский теннисист Андерсон досрочно завершил сезон

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон сообщил, что решил взять паузу на отдых и в нынешнем году больше не выйдет на корт.

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Источник: AP 2019

Андерсон восстанавливается от травмы колена и не участвовал в завершившемся в воскресенье Открытом чемпионате США. В одиночном рейтинге АТР Андерсон занимает 18-ю позицию.

«2019 год был очень трудным и разочаровывающим для меня на теннисном корте. Я поговорил со своей командой, проконсультировался с врачами, и мы решили, что наилучшим вариантом будет взять отдых и подготовиться к 2020 году. Это позволит мне пройти лучше пройти реабилитацию и выздороветь», — сказал Андерсон, которого цитирует Рейтер.

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