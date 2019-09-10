Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Хиросиме
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась во второй раунд турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась во второй раунд турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
В первом круге Флинк одержала победу над словачкой Кристиной Кучовой со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
Следующей соперницей 22-летней Флинк будет победительница матча между испанкой Сарой