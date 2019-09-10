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09:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Флинк вышла во второй круг теннисного турнира в Хиросиме

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Флинк пробилась во второй раунд турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

В первом круге Флинк одержала победу над словачкой Кристиной Кучовой со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Следующей соперницей 22-летней Флинк будет победительница матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и румынкой Сораной Кырстя.

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