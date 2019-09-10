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10 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Не стоило ждать от меня умных фраз»: Сафин оценил себя в роли комментатора

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший лидер рейтинга ATP Марат Сафин поделился мнением о своей работе комментатором на телевидении.

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Источник: РИА "Новости"
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В воскресенье Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Для 23-летнего россиянина это был первый в карьере финал турнира Большого шлема. Финальный матч US Open между Медведевым и Надалем был показан в прямом эфире Первого канала, Сафин в паре с Александром Кузмаком комментировал матч.

«Все было сделано от души, с точки зрения болельщика. Надо понимать, что это спорт, совсем иной подход, иное чувство юмора, поэтому не стоило ждать от меня каких-то умных фраз, — приводит слова Сафина RT. — Два молодых парня играют в теннис, тем более вечером. А я пытался объяснить простым, “балалаечным” языком вещи, которые вижу. Никакого замысла или подвоха, не стоит серьёзно анализировать сказанное мной. Рад, что это зашло».

Медведев благодаря выходу в финал US Open впервые поднялся на четвертое место в мировом рейтинге.

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