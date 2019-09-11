Бразильский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Как отмечается в сообщении, было установлено, что Матос в 2018 году повлиял на результаты 10 матчей на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке. Кроме того, 31-летний бразилец признан виновным в том, что отказался сотрудничать со следствием.

Матос также оштрафован на 125 тысяч долларов и должен возместить убытки в размере 12 тысяч долларов, связанных с договорными матчами в Эквадоре.