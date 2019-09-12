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19:05 (мск), источник: Sport24

Многодетная мать Клейстерс возвращается в теннис в 36 лет. Она была первой ракеткой мира

Бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс вернется на корт в 2020 году.

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36-летняя Клейстерс, которая завершила карьеру в 2012 году, сообщила о возвращении в большой теннис, опубликовав видео в инстаграме.

«Чего я на самом деле хочу от жизни? Последние семь лет я была мамой все время. И я люблю это. Очень, очень люблю. Но мне также нравилось быть профессиональной теннисисткой. И если честно, я скучаю по этому чувству. Что если я попытаюсь делать и то, и другое? Могу ли я быть любящей мамой троих детей и демонстрировать свою лучшую игру в теннисе? Давайте сделаем это. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020 году! — сказала Ким на видео.

Клейстерс — победительница Открытого чемпионата США 2005, 2009 и 2010, победительница Открытого чемпионата Австралии 2011 года, победительница Итогового чемпионата WTA 2002, 2003 и 2010 годов, победительница Ролан Гаррос 2003 и Уимблдонского турнира 2003 в парном разряде. С 2017 года является членом Международного зала теннисной славы.

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