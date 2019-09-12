Многодетная мать Клейстерс возвращается в теннис в 36 лет. Она была первой ракеткой мира

«Чего я на самом деле хочу от жизни? Последние семь лет я была мамой все время. И я люблю это. Очень, очень люблю. Но мне также нравилось быть профессиональной теннисисткой. И если честно, я скучаю по этому чувству. Что если я попытаюсь делать и то, и другое? Могу ли я быть любящей мамой троих детей и демонстрировать свою лучшую игру в теннисе? Давайте сделаем это. Давайте вернемся еще раз. Увидимся в 2020 году! — сказала Ким на видео.