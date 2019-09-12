Энди Маррей подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Шанхае
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал решение организаторов «Мастерса» в Шанхае (Китай) предоставить ему
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал решение организаторов «Мастерса» в Шанхае (Китай) предоставить ему
Теннисист принял приглашение и выступит на турнире категории АТР 1000, который пройдёт с 5 по 13 октября.
«Я с нетерпением жду возвращения в Шанхай на турнир, где я уже побеждал раньше. Спасибо организаторам за
Британец является трёхкратным победителем турнира в Шанхае. После повторной операции на тазобедренном суставе он выступил в одиночном разряде лишь на трёх турнирах. В настоящее время 32-летний теннисист является 415-й ракеткой мира.