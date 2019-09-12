Энди Маррей подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Шанхае

«Я с нетерпением жду возвращения в Шанхай на турнир, где я уже побеждал раньше. Спасибо организаторам за уайлд-кард. Замечательно, что я смогу продолжить своё возвращение и буду играть в Китае. Шанхай — отличный город. Я чувствую себя в нём комфортно, и фанаты всегда поддерживают меня», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP Tour.