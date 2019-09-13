Головин намерена вернуться в теннис уже в октябре
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Французская теннисистка Татьяна Головин заявила, что, возможно, возобновит карьеру в середине октября.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Французская теннисистка Татьяна Головин заявила, что, возможно, возобновит карьеру в середине октября.
31-летняя уроженка Москвы, которая за свою карьеру выиграла два титула,
«Я очень серьезно возобновила физическую подготовку. Моя цель была в том, чтобы вернуться в начале следующего года, но всё идет довольно быстро, и сейчас я планирую вернуться, возможно, уже в середине октября. У меня нет мотивации