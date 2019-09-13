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13 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Головин намерена вернуться в теннис уже в октябре

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Французская теннисистка Татьяна Головин заявила, что, возможно, возобновит карьеру в середине октября.

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31-летняя уроженка Москвы, которая за свою карьеру выиграла два титула, из-за хронической травмы спины не выступала с 2008 года.

«Я очень серьезно возобновила физическую подготовку. Моя цель была в том, чтобы вернуться в начале следующего года, но всё идет довольно быстро, и сейчас я планирую вернуться, возможно, уже в середине октября. У меня нет мотивации кому-то что-то доказать. Но я хочу найти себя», — цитирует Головин Beinsports.com.

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