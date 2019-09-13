20-летняя теннисистка из Казахстана вышла в полуфинал турнира WTA в Китае

Матч длился два часа и 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Рыбакиной. В третьем сете казахстанка отыгралась с 3:5.

В рейтинге WTA 20-летняя Рыбакина идет на 69-м месте, а 26-летняя Голубич занимает 76-ю строчку. Соперницы впервые встречались друг с другом.

За выход в финал Рыбакина 14 сентября встретится с 33-летней китаянкой Пэн Шуай, которая занимает 133-е место в рейтинге WTA и побеждала в Наньчане в 2014 и 2017 году. Игра начнется в 15:30 по времени Нур-Султана.

Турнир в Наньчане проводится с 2014 года на хардовом покрытии, а его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. За предыдущие пять лет четырежды его выигрывали теннисистки из Китая — лишь в 2015 году здесь победила бывшая первая ракетка мира Елена Янкович из Сербии.