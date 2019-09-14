Медведев и Хачанов согласились выступить на Кубке АТР в Австралии

Источник: РИА "Новости"

АТР в пятницу опубликовала список из 19 стран, которые квалифицировались на турнир. На турнире точно сыграют команды Сербии, Испании, Швейцарии, России, Австрии, Германии, Греции, Японии, Италии, Франции, Бельгии, Хорватии, Аргентины, Грузии, ЮАР, США, Канады, Великобритании и Австралии (wild card).

Как отмечается в релизе, все игроки из топ-10 рейтинга, в том числе первая ракетка мира серб Новак Джокович, подтвердили участие в турнире. Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР, Хачанов — девятое. Также благодаря защищенному рейтингу на Кубке АТР выступит британец Энди Маррей.