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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев и Хачанов согласились выступить на Кубке АТР в Австралии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Даниил Медведев и Карен Хачанов согласились представить сборную России на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в трех австралийских городах 3—12 января, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

АТР в пятницу опубликовала список из 19 стран, которые квалифицировались на турнир. На турнире точно сыграют команды Сербии, Испании, Швейцарии, России, Австрии, Германии, Греции, Японии, Италии, Франции, Бельгии, Хорватии, Аргентины, Грузии, ЮАР, США, Канады, Великобритании и Австралии (wild card).

Как отмечается в релизе, все игроки из топ-10 рейтинга, в том числе первая ракетка мира серб Новак Джокович, подтвердили участие в турнире. Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР, Хачанов — девятое. Также благодаря защищенному рейтингу на Кубке АТР выступит британец Энди Маррей.

Всего в Кубке АТР, призовой фонд которого составит 15 миллионов долларов, сыграют 24 сборные. По итогам группового турнира в плей-офф выйдут восемь команд, которые определят победителя.

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