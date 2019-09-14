Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в финал турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в финал турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.
Вторая ракетка турнира Кудерметова в полуфинальном поединке уступила японке Мисаки Дои со счетом 4:6, 3:6. Встреча длилась 1 час 22 минуты.
Дои в решающем матче турнира сыграет с соотечественницей Нао Хибино.