Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме

Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Хиросиме

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в финал турнира в Хиросиме (Япония), призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.