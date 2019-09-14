Плишкова стала первой финалисткой турнира в Чжэнчжоу
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова оформила выход в финал теннисного турнира в Чжэнчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова оформила выход в финал теннисного турнира в Чжэнчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 930 тысяч долларов.
Плишкова, получившая от организаторов первый номер посева, в полуфинале переиграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:3, 6:2. Поединок продолжалась 1 час 8 минут. Счет личных встреч стал 4−1 в пользу чешки.
Во втором полуфинале сыграют хорватка Петра Мартич (седьмая сеяная) и француженка Кристина Младенович.