Белорусские теннисисты проиграли парную встречу португальцам и уступают в матче Кубка Дэвиса — 1:2

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К
Мордовия
11
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор
Факел
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леганес
Вильярреал
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Автомобилист
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
ХК Динамо
20
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Сибирь
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Сочи
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Урал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Байер
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Герта
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Боруссия М
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Вердер
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Шинник
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Ювентус
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
31
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Амур
32
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Метц
Футбол. Первый дивизион
14:00
Томь
Спартак-2
22
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал
Леванте
32
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Балтика
22
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Нижний Новгород
00
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Трактор
12
Все события
Фоторепортажи
16Победительница Серены: Бьянка Андрееску за пределами корта
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
13:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты проиграли парную встречу португальцам и уступают в матче Кубка Дэвиса — 1:2

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце тенниса сегодня продолжился матч первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Португалии, передает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Первыми на корт вышли участники парной встречи — белорусский дуэт Илья Ивашко и Андрей Василевский и португальцы Жуан Соуза и Педро Соуза. Первая партия осталась за гостями — 6:3, во втором сете белорусы уступали — 4:5, затем догнали соперников — 6:6, но на тай-брейке португальцы сумели добиться успеха — 7:6 (8:6).

Сборная Португалии вышла вперед — 2:1, ей осталось добыть одну викторию для общей победы в матче.

Читайте также
Илья Ивашко проиграл в четвертьфинале турнира в Ньюпорте

Сегодня состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов — Жуан Соуза, Илья Ивашко — Жоао Домингеш. Капитаны команд Игорь Тихонко и Руи Машаду могут произвести замены.

После первого дня матча счет был равным. Сначала Илья Ивашко уступил Жуану Соузе — 6:4, 1:6, 2:6, а затем во втором одиночном поединке Егор Герасимов уверенно победил Жоао Домингеша (179) в двух сетах — 6:2, 6:3.

Ранее в Кубке Дэвиса сборные Беларуси и Португалии встречались дважды: в 2002 году в Минске белорусы выиграли со счетом 4:1, в 2015-м португальцы взяли реванш у себя дома — 3:2. Сейчас мужская сборная Беларуси в мировом командном рейтинге занимает 31-е место, Португалия находится на 26-й позиции. Победитель предстоящего матча получит право сыграть в квалификации Кубка Дэвиса — 2020.

Начиная с нынешнего сезона розыгрыш Кубка Дэвиса проводится по новой схеме. Теперь финальный этап будет проходить с участием 18 лучших команд мира. Туда попали четыре полуфиналиста 2018 года, 12 победителей квалификационных матчей и два обладателя wild card. В этом году решающий этап пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Составы предварительных групп:

А — Франция, Сербия, Япония.

В — Хорватия, Испания, Россия.

С — Аргентина, Германия, Чили.

D — Бельгия, Австралия, Колумбия.

Е — Великобритания, Нидерланды, Казахстан.

F — Италия, Канада, США.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный.

Читайте также
 Известный актер похудел на 100 кг
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября
Жуткий страх россиянок: кому Медведева вновь проиграла
«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
Россиянка вышла в финал юниорского Гран-при по фигурному катанию
СМИ: НХЛ дисквалифицирует Кузнецова максимум на три матча
«Реал» победил «Леванте» в дебютном матче Азара
«Спартак» играет с «Уралом» в РПЛ (трансляция)
Российский футбол пристыдили за отсутствие женщин-арбитров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь