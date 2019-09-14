20-летняя теннисистка из Казахстана вышла в финал турнира WTA в Китае

Источник: AP 2019

В полуфинале Рыбакина, которая посеяна на турнире под четвертым номером, переиграла хозяйку корта Пэн Шуай со счетом 6:1, 3:6, 6:2. Матч между теннисистками длился час и 54 минуты.

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В рейтинге WTA 20-летняя Рыбакина занимает 69-е место, а 33-летняя китаянка располагается на 132-й строчке. Соперницы впервые встречались друг с другом. При этом стоит отметить, что Шуай побеждала в Наньчане в 2014 и 2017 годах.

Соперницей представительницы Казахстана по финалу будет шведка Ребекка Петерсон, посеянная на турнире под пятым номером. В полуфинале она взяла верх над сербкой Ниной Стоянович со счетом 6:3, 6:1.

Турнир в Наньчане проводится с 2014 года на хардовом покрытии, а его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. За предыдущие пять лет четырежды его выигрывали теннисистки из Китая — лишь в 2015 году здесь победила бывшая первая ракетка мира Елена Янкович из Сербии.